D&G辱華風波 港連卡佛下架產品

稱收到顧客退貨

連卡佛總裁Andrew Keith昨回覆本報稱，為秉承對顧客的尊重，決定在連卡佛中國大陸及香港所有的專門店與網上商店的D&G商品全部下架。聲明中更提到，已有顧客將產品退回。記者昨午4時到尖沙嘴連卡佛，未見場內有任何D&G產品，店內職員則表示不清楚下架一事。

創辦人拍片 普通話致歉

D&G的官方微博昨發布短片，兩名創辦人兼設計師Stefano Gabbana及Domenico Dolce在片段中道歉，向全球華人致上最深的歉意，又指經認真反省後，對於其言行給中國人民及國家帶來的一切，感到悲傷，並希望得到諒解，「一直以來，我們對中國的熱愛一如既往。無數次的造訪，讓我們更加深愛中國的文化。當然，我們還有許多需要學習的地方」。Gabbana表示，絕不會忘記是次教訓，保證事件絕不會再發生，會竭盡全力理解及尊重中國文化。片末二人更以普通話說「對不起」。

D&G早前為品牌上海時裝展宣傳，發布「起筷吃飯」主題短片，被網民認為不尊重中國文化，Gabbana在社交媒體Instagram回應網民時更稱「中國是屎國」。其後Gabbana發聲明稱帳號被盜。風波令多名內地藝人杯葛其時裝展，令時裝展被迫取消。