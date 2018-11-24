習近平將訪歐洲拉美四國

特朗普：可以與中方達協議

路透社報道，特朗普周四在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）向媒體表示，希望下周在阿根廷G20峰會與國家主席習近平會談時，能達成貿易協議。特朗普稱，由於美國加徵關稅，中方非常希望達成協議，如果可以的話，美國將同中方達成協議，他亦對會談做好充分準備。

在外交部昨日舉行的中外媒體吹風會上，外交部副部長王超指，這是國家主席習近平十九大後首次訪問歐洲和拉美，且今年是中國與西班牙建交45周年、明年是中萄建交40周年，而中國與巴拿馬建交一年半，習近平到訪對引領新時代中拉關係發展具有里程碑意義。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，前不久習近平和特朗普在通話中達成了重要共識，根據兩位領導人的指示，雙方的經貿團隊進行了密切的接觸，就共同關心和各自關心的問題都進行了建設性討論。「我們希望雙方能夠在相互尊重，在平衡誠信互利的基礎上相向而行，最後找出解決問題的辦法。」