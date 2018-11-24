港業界憂傳入廣東 豬價微升

內地供港活豬主要自廣東

香港農業聯合會主席陳建業表示，非洲豬瘟沒預防疫苗，疫情有不受控趨勢。他指內地有些散養戶可能只養100多頭豬，未必會按規矩防疫，且該些豬場衛生情况較差，令疫情有蔓延之勢。陳又稱，供港內地活豬主要來自廣東，其次是湖南及江西，國家政策不得跨省運豬，但一旦疫情失守，蔓延至廣東省，香港豬場將會很大機會被感染，對此他表示十分擔心。

食環署：不傳人 不構成風險

陳表示，未來內地供豬數量會減少，豬瘟「肯定影響活豬價格，但現時未有明顯升幅波動」，近期活豬價格輕微上升7至8%。據政府統計處的消費物價指數月報，上月新鮮豬肉（瘦肉）的平均價格73.2元一公斤，按月升4毫。

食環署昨回覆指，本港至今無出現非洲豬瘟個案，非洲豬瘟並非人畜共患病，不會傳染人類，也不構成市民食物安全風險。 但由於非洲豬瘟可在短時間內傳染豬隻並造成豬隻死亡，食環署及漁護署已加強在各個環節包括養豬場、屠房和口岸的生物安全工作，當中包括加強清潔和消毒進出屠房及養豬場的車輛和人員，以及逐漸停止使用含動物源的廚餘餵飼豬隻等。