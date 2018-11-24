北京首現非洲豬瘟 房山封鎖消毒 農業部：境外傳入 未來仍有新疫情

明報記者 鄭海龍 北京直擊

豬場3公里內3337豬全殺

發生非洲豬瘟疫情的分別是位於房山區青龍湖鎮果各莊村的鑫聚隆源養殖有限公司，及位於琉璃河鎮薛莊村的北京文凱養殖中心，兩養殖場分別養有活豬1325頭及429頭、死亡49頭及37頭。知情人士向本報指，本月21日有養豬戶發現活豬非正常死亡，基層防疫部門初步判定疑似非洲豬瘟疫情，向房山區、北京市動物疫病預防控制中心上報，最後確認為非洲豬瘟。前日凌晨5時許，大量衛生防疫人員及公安入駐上述兩個豬場，對豬場及其半徑3公里範圍內的3337頭活豬全部殺死及作無害化處理，疫區活豬和豬肉產品嚴禁流出，疫區邊緣外10公里的活豬和豬肉產品亦要限制流通。

出入車輛人員需消毒 水車噴灑道路

記者昨日在現場所見，有多名穿有防護服的工作人員鑫聚隆源公司門外，一名工作人員駕駛推土機，將堆積在地上的死豬鏟起，再轉運到一輛大型運輸車上。有現場工作人員對記者表示，殺死的豬隻會交由專門的無公害處理公司，按照相關部署，疫區消毒將會持續21天，若持續42日內未發生新的疫情，則將會解除疫區限制。現時出事豬場被劃作「疫點」，距疫點約100米至約3000米範圍是最外圍，車輛與行人進出需接受消毒；距離約50到100米範圍，在獲現場工作人員許可後，再次消毒方可進出，而核心區域為疫點約50米範圍內，非防疫工作人員不得進入。在果各莊及薛莊村內，不時有灑水車反覆對疫區道路噴灑消毒液，鮮有當地居民出門，多數居民不願談及疫情，但他們都表示知道非洲豬瘟不會傳染人類。

農村農業部昨日上午針對非洲豬瘟舉行記者會，中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續指，中國非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與格魯吉亞、俄羅斯、波蘭公布的毒株全基因組序列同源性為99.95%，相信疫情是自外國傳入。而傳入中國有4個主要途徑，一是活豬及其產品的國際貿易和走私，二是國際旅客攜帶的豬肉及其產品，三是國際運輸工具上的餐廚剩餘物，四是野豬遷徙。他指中國豬肉價格高於周邊國家，因此走私活動屢打不絕，而國內的疫情主要傳播原因，是活豬調運車輛和販運人員攜帶病毒後，不經徹底消毒進入其他豬場，這一傳播路徑佔全部疫情約46%；其他原因還包括以餐廚剩餘物餵豬，以及病豬異地調運引發。

全國豬價平穩 不影響春節供應

農業部畜牧獸醫局副局長馮忠武亦則表示，全國累計撲殺活豬60萬頭，已有7個省的24個疫區按規定解除封鎖。按照2017年活豬出欄6.89億頭測算，比重僅為0.087%，對市場直接影響有限。8月份以來全國豬肉平均價格一直穩定在每公斤23.5元，沒有出現大幅上漲，元旦春節期間產能充裕，加價空間不大。其亦強調，當前中國非洲豬瘟疫情防控形勢仍然十分嚴峻，而以國際經驗，有國家根除非洲豬瘟，耗時5至30年不等。

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