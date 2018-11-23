中美世貿會議互斥違規 白宮顧問提開除中國 外交部：癡人說夢

中新社報道，中國、歐盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄羅斯和土耳其7個WTO成員於10月29日舉行的WTO爭端解決機構會議上，稱美國鋼鋁關稅措施實質上是保障措施，要求設立專家組就此措施是否違反WTO相關規定進行審查。21日的會議上，他們再次提出這一申請。美國總統特朗普3月8日宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國「國家安全」，將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。

審查美鋼鋁關稅進入裁定階段

在周三的會議上，這一爭端進入正式裁定階段。路透社報道，美國駐WTO大使謝伊（Dennis Shea）表示，中國正利用世貿組織推動「非市場」政策，這些政策扭曲了全球市場，導致大量產能過剩，尤其是在鋼鐵和鋁領域。美國也提起了自己的訴訟，以對抗加拿大、墨西哥、中國和歐盟的報復性措施。

中國駐WTO代表反駁稱，中國政府不想捲入互相推卸責任的遊戲，並表示美國未能為其有關中國經濟的「毫無根據」的斷言提供依據，美國是利用這些申訴來掩飾自己違反WTO規則的行為。

美斥扭曲市場 中指藐視規則

在回應美國的知識產權申訴時，中國代表稱，WTO的記錄中仍有一些未解決的爭端，包括2004年針對美國違反WTO相關的知識產權協議的裁決，「美國的聲明充滿了虛偽」，「中國完全遵守了TRIPS協議，而美國沒有。我們認為，在美國忠實地、完全履行其TRIPS義務之前，美國提出的比較，顯然沒有法律基準。」

另據英國廣播公司（BBC）報道，美國總統特朗普的經濟顧問之一哈塞特（Kevin Hassett）稱，中國作為WTO的一員「行為不端」，且WTO令美國失望。哈塞特在訪問中提出疑問，「我們是否應該將中國趕出WTO？」不過，從WTO開除中國的選項並非美國官方政策。

「開除中國」非美官方政策

對於哈塞特的說法，外交部發言人耿爽昨日在主持例行記者會時回應稱，「WTO是多邊機構，不是美國一家開的。WTO成員是平等的，也不是美國一家說了算的。美方個別人暗示將中國『開除』出WTO，雖然注定是癡人說夢，但它也暴露出美方強權霸凌的嘴臉和惟我獨尊的心態。」

「WTO不是美國開的」

耿爽稱，「如果我沒記錯的話，不久前美國還威脅退出WTO。今天又說要將中國『開除』出WTO，這是何其荒誕！」他表示，WTO成員間有分歧，完全可以通過談判協商加以解決，動輒拋出「開除」別人的想法十分危險，中方堅定支持以WTO為核心的多邊貿易體制，願與各方一道促進WTO改革。