北京聞風：習發話一月 支持民企進入落實期 ／文：鍾鳴九

短期密集出台政策極罕見

習近平發表上述講話後，19位中共正部級高官連續在內地官媒表態。從中央統戰部、全國工商聯等中央黨群機關，到發改委、商務部、央行等國家部委，再到京、黑、滬、蘇、浙、閩、魯、粵、川等9省市主要黨政負責人，此輪「接力」發聲的官員基本實現政策層面全領域覆蓋。值得注意的是，最高人民法院副院長江必新和司法部部長傅政華也先後表示，將為民營經濟發展提供有力司法服務和保障、營造良好法治環境。

除司法部外，國家稅務總局日前一次過提出26條措施，提出以減稅降負為首要目標，「不折不扣落實稅收優惠政策」；最高檢則發佈規範辦理涉民企案件的11個執法司法標準；銀保監會主席郭樹清則表示，《商業銀行理財子公司管理辦法》將於11月下旬正式發佈。

內地民營經濟專家、國務院參事陳全生對筆者表示，民營企業中有超過九成為中小企業，接近99%中小企業為民營企業，相比之下，中央層面的規範管理部門卻只有工信部中小企業局，難免出現政策制定覆蓋面窄、執行不到位的情况。他建議，中央可考慮設立一個國務院直屬的中小企業局，統籌擬定促進中小企業和非公有制經濟發展的相關政策和措施，並監督執行。另有消息人士透露，各大國有商業銀行陸續推出支持民企信貸舉措，其主要負責人近期或將發聲。

鍾鳴九