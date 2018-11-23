遼寧漢開車撞學童 5死19傷

被捕沒反抗 司機：我認了

事發於中午12時許，一群學童排隊穿過校門前馬路。現場短片顯示，其他車輛均停下等待，但一輛黑色私家車高速駛來，切線逆行撞向學童隊伍，多名學童被撞至飛起再跌落地上，肇事車輛繼續向前駛走。多名學童滿身鮮血倒臥地上不知生死，場面血腥，有途人幫助急救，亦有人大叫通知家長。警方最終將肇事私家車逼停，拘捕涉嫌司機。據現場警員表示，司機被捕時未反抗，且精神不振，僅向警察表示後悔，稱「我認了，我啥都認」。

北京時間報道，涉嫌肇事的是建昌縣老達杖子鄉青牛山村村支書之子韓繼華，29歲，是「建昌縣青牛山度假山莊」老闆，韓父則介紹，剛知道兒子撞了人，還未收到警方通知。建昌縣教育局人員表示，車禍中傷亡的是建昌二小幼兒班和小一學生。

已排除醉駕毒駕

警方通報事件已致5人死亡，19人受傷，傷者中有1名教師和1名家長，其他都是未成年人。經初步調查，已排除醉駕、毒駕，韓繼華涉嫌以危險方法危害公共安全罪被刑事拘留。