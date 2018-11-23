韓國瑜屢收暗殺威脅 丁守中防彈車拜票

發文者：針對選舉使用情緒化字眼

台灣有討論區14日有網友留言「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，刑事局昨日表示，警方調查發現，留言內容涉及刑法的恐嚇危害安全罪，立即偵辦。經警方循線追查，確認發文者為居住在台北市士林區從事工程師工作的47歲趙姓男子，於前天下午3時許到案約談。趙男供稱，自己是針對選舉發表意見，才會使用情緒化字眼。

韓國瑜已非首次遭到網民的暗殺威脅，fb帳號署名Wong的網友早前發文提到「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，韓國瑜競選辦公室曾在19日要求檢方查辦，並要求警方加強保護相關安全。警方除加強保護韓國瑜外，刑事局等相關單位已查出發文IP地址來自新加坡，但身分仍有待釐清，將請新加坡警方協助調查。

柯文哲配備特勤防彈公事包

另外在台北市，市長候選人除由轄區警力負責掃街拜票安保外，部分候選人有申請安全隨扈，台北市長柯文哲還配備特勤防彈公事包。據警方表示，包括柯文哲、姚文智和丁守中都有向警方申請配置安全隨扈，李錫錕和吳蕚洋則未申請。除此之外，不分藍綠、台北市議員候選人也有26人申請。台灣的前總統馬英九和國民黨台北市長候選人丁守中昨日上午出發拜票，2人也要搭乘防彈車。