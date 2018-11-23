話你知：打選戰要幾錢？

選舉中宣傳不可或缺，從傳媒廣告、租車落區、辦公室租金、造勢大會等樣樣都是錢，中央選舉委員會提供競選經費最高金額數字，以六都市長選舉為例，該選舉區人口數70%，乘20元基本金額，加上5000萬元。台北市267.6萬人口計算，其最高金額約8747萬元，人口最多的新北市則為1.58億元，台南市為六都中最低，僅為7639萬元。不過，以上為參考值，候選人即使超支也沒有罰則。

學者估計，電視廣告佔大開支，每條由500萬至2000萬不等，報紙廣告則約需200萬。根據過2014年九合一選舉開支，現任台北市長柯文哲花費1.42億元，新北市長朱立倫支出5100萬元。要數最慳家的候選人莫過於現任行政院院長賴清德，他2014年競選台南市長，不設競選總部、不設廣告板，不租用宣傳車，僅花927萬元，仍奪得超過7成票數勝出。

網絡宣傳降低成本

台灣文化大學教授鈕則勳表示，傳統選舉宣傳方式限制年輕人參政，隨網絡宣傳興起，鼓勵20至30歲沒政治及金錢資本的年輕人參選，網絡是相對較公平的平台，但六都市長選舉中的大型廣告支出仍是無可避免。