選前之夜 高雄戰况五五波 綠營料得票差距小於10萬 藍營召227光頭造勢

陳其邁其中一個主要負責調研的競選辦公室，佈置十分精簡，管碧玲說這是因為陳其邁要省錢競選，「勸也不聽」。管碧玲表示，現在「韓流」強勁，但其實都是基於一種錯誤的理解，「大家都認為在2014年，陳菊以淨勝國民黨人54萬票的成績，當選高雄市長。但這中間並不是綠營的功勞，而是花媽（陳菊）的魅力，還有國民黨像王金平等重量級人士的支持。」管碧玲稱，2010年的時候，陳菊有成功主辦2009年世運會的政績，但贏國民黨也只是8萬票，之前民進黨的謝長廷也只是贏幾千票。因此她認為藍綠的差距並不是太大，「現在說韓流強硬，好像他一下子縮小了54萬票的差距，這是錯的。」不過，她認為陳其邁應可以勝出，但應在10萬票之內，而且可能很艱難。

民進黨立委：陳菊4年前大勝靠個人魅力

而黄香菽在韓國瑜剛到高雄時就跟隨他，「那時候沒人願意跟他下基層，但韓主委（國民黨高雄黨部主委）真的很照顧我們，有一次下基層，他4次停下來叫我跟在他身邊。」黃香菽表示，現在韓國瑜紅了，好多人都擠到了他的身邊。黃香菽還透露，韓國瑜告訴她每天會吃4條香蕉，這樣可以提升體力和抗抑鬱。黃香菽說，韓國瑜的網軍很厲害，他女兒領軍的這支團隊做了大量的工作；而韓國瑜根據他們掌握的最新數據，韓國瑜走中間路線的策略也很成功。這點從以前是綠營支持者那裏也得到證實，做水產生意的莊碩文表示，自己以前是深綠，從謝長廷時代就投票給民進黨，但「這次我會投給韓國瑜。我是投給他個人而不是國民黨。」

韓團隊：近期受壓力 還看今晚

韓國瑜競選團隊的其中一位負責人侯亞寧表示，韓國瑜這兩周受到一些壓力，「像黨主席（吳敦義）的母豬論，還有電視辯論後，40到49歲的人群擔心他不懂治理城市，都帶來一些影響。」他認為現在藍綠是五五波，要看今晚的造勢大會誰做得更好。韓國瑜在今晚的造勢晚會上，會出動277名光頭，象徵「照亮277萬高雄人」。陳其邁則將比照陳菊競選連任時的舞台，搭設「勝選基地」，號召20萬人參加。

國民黨中常委侯彩鳳是黃香菽的母親，她說執政黨有「非贏不可」的壓力，也傳出有人要對韓國瑜不利，所以國安負責人已進駐高雄。不過，昨晚韓國瑜到三民區掃街，身邊簇擁多位議員候選人，並不見很多保鑣。韓國瑜受到支持者的熱情歡迎，場面轟動。而陳其邁昨晚在前鎮、小港區掃街，總統府秘書長長陳菊陪伴在側。

明報記者劉利 台灣直擊

（九合一選舉 倒數1天）

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