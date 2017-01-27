中美角力：習特會前 美「301報告」斥華扭曲市場 外交部反譏促細讀《經貿摩擦白皮書》

「華續強迫技術轉讓竊知識產權」

美國貿易代表辦公室的最新報告稱，中國並未改變處於中美貿易衝突核心的「不公」做法。路透社引述美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在聲明中表示，「這份更新報告顯示中國並未從根本上改變不公平、不合理且扭曲市場的做法，這些都是我們2018年3月的301條款調查報告中的項目。」更新報告稱，雖然中國放寬了部分外資所有權限制，但「中國政府仍不斷利用外商投資限制，要求或施壓美國企業將技術轉移給中國實體。」該辦公室表示，中國仍繼續推行原來的政策與做法，開展和支持透過網絡竊取美國知識產權，並繼續實行帶歧視性質的技術授權限制。3月發布的首份「301條款」調查報告後來引發美國對2500億美元中國商品加徵關稅，在過去7個月，美國仍在持續關注中國對報告作出的反應，並調查取證。

指中國製造2025仍推 僅淡化宣傳

報告指，留意到中方9月發布的《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，當中否認有技術轉移和竊取知識產權，「中方無論在公開聲明和政府間交流中，都聲稱不會改變其政策以回應301條款調查報告」，而且中方斥責美國是「貿易霸凌主義」，並報復性地對美國產品加徵關稅。報告又提到中國國家主席習近平在上海進博會上關於擴大開放的承諾，但引述中國歐盟商會的意見，對該講話表示質疑。

點名清華中國電信華為網攻

在新報告中，美國認為，「中國根本沒改變與技術轉讓、知識產權和創新相關的行為、政策和做法，這類不合理行為仍在繼續」。在關於網絡攻擊一節，報告直接點名北京的清華大學，稱有證據顯示有一系列網絡攻擊的IP來自該校。此外，德國戴姆勒公司（Daimler AG）也成為清華大學經濟間諜活動的目標。在網絡安全方面，中國電信、中興及華為等都被點名存在網絡間諜活動。報告又指，3月301報告發布後，中國刻意淡化官方媒體對「中國製造2025」政策的重視，淡化媒體宣傳，但實際上仍在實施。

耿爽：磋商需互信 有摩擦正常

對於美方的「301條款」調查的更新報告，商務部昨天暫未回應。外交部新聞發言人耿爽在昨日的例行記者會上稱，估計到有人會問這問題，所以帶來9月中方發布的《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書。耿爽稱，白皮書裏對中方知識產權保護問題、所謂中方竊取美技術、強制技術轉讓等問題都作了非常詳細和權威的介紹和回應，「我也建議美方仔細閱讀一下」。耿爽強調，中美經貿合作的本質是互利共贏，存在經貿摩擦很正常，關鍵要在相互尊重、平等誠信基礎上對話磋商，加以解決。

明報記者