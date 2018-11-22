無約束力10公投 涉平權婚姻環保

18至19歲青年有公投票無選舉票

綜合台媒報道，新《公投法》下，58萬名18至19歲青年擁有公投票，但沒地方選舉票。10項公投案其中5項涉及同性戀議題，反對同性婚姻的「下一代幸福聯盟」提出定義婚姻、禁止國中小教授同志內容及同性立專法等3項公投，同性平權組織「平權前夕‧彩虹起義」則提出第14案修改《民法》的婚姻定義及第15案，實施性別平等教育。台灣文化大學教授鈕則勳對本報指出，公投涉及同性議題，估計青年亦會願意出來投票。

根據新修訂《公投法》，倘同意票數多於不同意票，兼同意票數達總投票人數1/4以上，公投案即可通過。第16案「以核養綠」及第11案「廢除國中小同志教育」性質為法律覆核案，因為涉及修改現有法例，但公投結果對修法無實際約束力，即使通過亦沒直接影響，法例明定公投通過後第3天自動失去效力。

第2類公投案性質為新增法律條文或訂出新法，倘通過，台行政院、縣市政府要在3個月內研擬提案遞交立法院，立法院要在指定會期完成審議。該類提案包括第10、12、14、15案，要求明確定義婚姻及另立專法。

另有4項涉及重大政策創制，包括國民黨提出3項提案及最為敏感的「東奧正名」，即使正名獲通過，亦須由台總統或相關機關落實，因台灣處理奧運、亞運等賽事單位為民間組識中華奧會，不屬公投法規範對象。

「是非題」含意複雜 可帶「貓紙」

地方選舉及公投合併投票，選民須先領選舉票，投下後再領公投票。選民可選擇領取、不領取或部分領取公投票，但必須投「同意」或「不同意」，廢票、白票不計作不同意。不過，每項「同意」或「不同意」具體含意複雜，選民可攜帶「貓紙」（投票指南）進入票站，但不可向他人展示。