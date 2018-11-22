全台搗36選舉賭盤 高雄最多

開盤「陳其邁讓韓國瑜3.5萬票」

台灣警政署近日發動兩輪查緝行動，連續在彰化、南投、嘉義破獲賭博網站，經營者除了當地選情之外，都加開高雄和台中兩地賭盤吸引賭客下注。警方專案組以南投地下賭場為例，指出65歲的李姓地下賭場經營者開出高雄陳其邁讓韓國瑜3.5萬票，林佳龍則讓盧秀燕2萬票等賭盤，警方現場查扣賭資10萬多元（新台幣，下同）。另一處位於彰化溪州的張姓經營者在網上論壇貼文，提供縣長得票數、國民黨與民進黨的席次比例，並可用虛擬貨幣下注。

卡提諾論壇舉辦的六都市長選舉預測，其賭盤賠率顯示，競爭最為激烈的是台中市長選戰，林佳龍與盧秀燕兩人的賠率皆為1.5；其次是高雄市長選情，韓國瑜賠率為1.4、陳其邁為1.5，台北市與新北市差距不大（見表）。

台灣最高檢察署昨日公布，至今共受理選舉賭盤案件36宗。統計顯示，當中高雄市就有12宗，佔全台約三分之一。