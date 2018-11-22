綠營元老：倘大敗 蔡不會爭連任 許信良指民進黨苦戰證兩岸政策不足

77歲的許信良對選情十分關注，他說高雄、彰化、台中，還有新北、宜蘭、澎湖，藍綠旗鼓相當，民進黨陷入苦戰。「特別是高雄，如果是兩個星期前投票，國民黨候選人韓國瑜一定會贏，但現在不好說了」，許信良認為，這兩周由於有大陸「網軍」干擾選舉，引起反彈，刺激深綠人士站出來，所以競爭更加激烈，「票沒投出去，很難判斷輸贏」。

「韓國瑜民生牌不離兩岸牌」

許信良認為，在台灣，藍綠的基本盤不相上下，「甚至藍營比綠營還要多一些，所以要看誰能調動這些基本盤的選民出來投票」。他認為韓國瑜打破了人們對國民黨的固有看法，「他不像吳敦義（國民黨主席）給人一種『扶不起的阿斗』的形象」。雖說藍營在台中和彰化有基礎，但民進黨有執政的優勢，現在有「韓國瑜現象」的影響，很多藍營的人走出來了，「對民進黨就形成以執政優勢來應對不利的局勢」。

對於「韓國瑜現象」，許信良指出這主要是打兩岸牌，「他說要讓高雄的貨賣出去，要讓外面的走進來，就是要將貨賣去大陸，讓大陸民眾來高雄觀光，這對於那些小商販、觀光和飯店等都是有感的，加上他不同於傳統國民黨的作風，也為藍營基本盤注入了活力」。在許信良看來，台灣有40%的貨都要賣到大陸，這是很現實的問題；選舉的攻防也就與兩岸關係扯上關係，韓國瑜的效益也和兩岸牌見效有關。

稱年金改革惹不滿 變相助藍營

許信良分析認為，今次九合一選舉民進黨陷入苦戰，和民進黨政府的改革及兩岸關係有關，「年金改革，影響到那麼多軍工教（軍人、公務員、公立學校教師）的激烈抗爭，他們本來就有藍色背景，再加上他們的家屬和子女，最少會有200萬票投向藍營」。此外，許信良認為民進黨執政下經濟變差也和兩岸關係有關，「陸客不來，商家受累，就會形成反民進黨的洪流」，所以民進黨無論輸贏，都要深刻反省，檢討兩岸政策，爭取和大陸溝通。「不過，這也要看大陸的態度，不應那麼僵硬。」許信良有些無奈的道。

只輸高雄算「中敗」

許信良不願評估民進黨勝算有多大，但他指出，如果民進黨大敗，權力架構必受衝擊，「蔡英文總統一定不會提名選下屆總統」。如果「中敗」，例如只輸高雄，許氏相信蔡英文還是會參選；如果只是小輸，民進黨的政策不會大變，「兩岸關係一定要改善。這也是這次選舉中民進黨深深認識到的」。

明報記者 劉利 台灣直擊

（九合一選舉 倒數2天）

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