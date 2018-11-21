香港海事處官網通告資料顯示，「列根」號（USS Ronald Reagan）連同「本福德」號（USS Benfold）、「柯蒂斯威爾伯」號（USS Curtis Wilbur）驅逐艦和「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）巡洋艦獲准停靠香港，預定今日先後抵達。

駐港解放軍司令登艦交流

解放軍駐港部隊司令譚本宏昨日登臨正抵近香港的「列根」號參觀交流。本港無綫電視台報道，譚本宏和多名解放軍軍官昨日上午登上美軍軍機，前往正在南海的列根號參觀訪問。美國海軍少將托馬稱，「即使兩國之間關係較緊張，但我們仍要執行任務，因此我們仍會專業地保持合作。」

此前，在中美貿易戰升級及美國務院宣布將對中共中央軍委裝備發展部及該部部長李尚福實施制裁之際，美軍兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp）曾申請今年10月訪港遭拒。列根號去年10月曾訪港補給及作文化交流。這次訪港的柯蒂斯威爾伯號曾於10月22日與巡洋艦「安提耶坦」號（USS Antietam）由南向北穿越台灣海峽。