中國冰川消融 水量年逾700億立方米 加劇天災 堰塞湖增洪水早至

近70年面積縮小18%

綠色和平昨公布《冰凍圈告急：2018氣候變化影響下中國冰川研究》報告，綠色和平氣候與能源項目主任劉君言接受本報訪問時指出，中國冰川面積達5.18萬平方公里，佔全球中低緯度冰川的30%，但自1990年代起全面加速退縮，「對比現在和上世紀50年代，我們在兩次中國冰川邊估（邊緣評估）間發現有80%以上出現了退縮狀態，總面積縮小了18%」。她又指，青藏高原受全球變暖影響非常顯著，變暖速率是超過全球同緯度平均速率2至3倍，達到每10年0.3至0.4℃，強降水和高溫熱浪事件近年頻現。劉君言表示，因人類活動不斷加劇，大氣中的生物油脂和化石燃料燃燒排放顆粒沉積在冰川表面，使冰川對太陽輻射吸收的增加，也是加劇消融的因素。

劉君言表示，隨着人類活動空間的擴展，冰川消融造成的自然災害影響提升，「比如發生在喀喇昆崙山的葉爾羌河上游的冰湖潰決，還有今年10月因冰崩在雅魯藏布江上形成的堰塞湖，最終導致6600人受災」。此前青海省哈龍冰川曾在2004、2007及2016年發生3次規模較大的冰崩，造成草場、公路、橋樑損壞，甚至形成堰塞湖；2016年青藏高原北部的阿里地區阿魯錯湖區連續發生兩次冰崩，造成9名村民死亡。

中科院西部生態環境資源研究院研究員沈永平接受本報採訪時指出，據1960年代水文資料，當時中國冰川一年的融水量約為500至600億立方米，約等於1951年黃河入海徑流量。惟隨着最近10多年的持續升溫導致的消融，現時中國冰川年均融水量已達700多億立方米。

沈永平指出，冰川引發的災害在新疆主要是洪水，青海西藏等地則多是冰湖潰決、冰山泥石流和冰崩等，「比如新疆阿勒泰地區，冬季積雪1米多厚，過去都是5月開始消融，到6月最大，7月逐漸消減。但是現在融雪5月即達最大量，提前了20多天」。他說：「過去阿克蘇夏季只需要預防1000至2000立方米的洪水，現在就需要防範5000至6000立方米的洪水。」

高山水庫可減緩 青藏正規劃

他強調，新疆現有的高山水庫工程能調節、減緩危害，但西藏地質條件較複雜，相關措施未完善，使融冰危害也相對大一些，青藏高原目前正做專項災害防控科考活動，「首先要先科學規劃、監測才可以推動災害防控，目前對災害形成的機理不是很清楚，監測也不完善，未來也肯定是先普查，然後大範圍調查和重點區域防控、建監測系統」。

明報記者