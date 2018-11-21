學者：2020總統大選前哨戰

人心思變 藍營士氣高漲

國民黨在2014年的九合一選舉中慘失大半個江山，由4都11縣市驟減至1都5縣；在今次選舉中，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜「意外」走紅後，國民黨也士氣大振，聲稱在包括六都內的22個縣市中，至少可以奪得16個。不過，台灣文化大學教授鈕則勳認為這個數字有些誇張，但「12至15個縣市勝出，是有希望的」。鈕則勳表示，這次國民黨選情高漲，和執政民進黨政策受到質疑有很大關係，「兩岸政策只是其中一方面，畢竟九合一只是地方選舉，更注重的是經濟和民生；現在台灣經濟那麼差，人心思變。」

韓國瑜「務實」走紅 陳其邁拆招「技窮」

其實這次選舉已突破了藍綠或意識形態之爭。韓國瑜呼籲放下統獨分歧，一句「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，就是誓要改變高雄「又老又窮」的現狀，結果也令他在綠營大本營高雄得以突圍而出，對此民進黨也沒有行之有效的拆解辦法，只能以「空洞」來批評韓國瑜的「願景」。在這樣的背景下，綠營想挑起意識形態之爭，也顯得有些不合時宜，就連在親綠三立電視台主辦的韓國瑜、陳其邁「雙雄對決」辯論節目中，陳其邁寧願針對國民黨主席吳敦義的「母豬論」，也沒有怎麼着墨兩岸話題或金馬獎政治風波，「地方選舉大家都比較務實，如果太多炒作這類話題，反而顯得黔驢技窮。」鈕則勳表示。

這無疑也啟示無論誰當選都要務實為民，選舉也包含對民進黨政績「考核」之意味，「不行就要換。因此九合一選舉也可以說是2020年總統選舉前哨戰，」鈕則勳說。