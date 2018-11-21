光頭真性情 韓國瑜「非典型國民黨」

93年曾打陳水扁 駁母豬論顯果斷

韓國瑜的「不讓」在他早年的從政生涯中已顯現出來，1993年5月5日，在立法院因時任民進黨立委陳水扁說到「把大陸榮胞當作豬在養」，引起同是立委的韓國瑜不滿，將陳水扁打到入院3天。作為從台北縣眷村走出來的外省子弟，韓國瑜顯示了強悍一面。而在國民黨主席吳敦義說出「母豬論」後，韓國瑜即發聲明，拜託「不要口出惡言，或是做出任何人身攻擊」，又顯示出他的果斷和不畏權威。

曾是藍營邊緣人 淺顯語錄熱傳

《中國時報》曾引述雲林科技大學副教授潘華生說，韓國瑜長期以來是國民黨內邊緣人，被送去高雄當炮灰時，曾懇求中央「至少要有碗鹵肉飯」的卑微資源。韓提出十大政綱，2012至2017年在台北農產運銷公司任總經理時令公司轉虧為盈的口碑，也給了高雄人對他改變「又老又窮」現狀的期待；在17日晚的造勢晚會有逾10萬人湧入會場，當中甚至包括綠營支持者。

台海網引述新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允杰分析，韓國瑜理念論述淺顯易懂，捉住了民心思變的心理。在《自由時報》輯錄的「韓語」中，「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」、「一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺」、「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」、「蓋愛情摩天輪上去做愛做的事」、「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來」也在網上熱爆。