六都激戰 藍營「韓流效應」谷票 高雄台北新北勢均 綠營桃園台南未敢大意

20年「綠地」 有望變藍天

本次大選的「明星人物」韓國瑜周一晚在親綠電視台的辯論中，從辯論技巧和規則上，讓民進黨市長候選人陳其邁佔了上風，暴露出他對高雄市政不太熟悉的一些弱點，但《聯合報》引述台灣警察大學退休教授葉毓蘭稱，這也不壞，因為韓國瑜本來就不是雲端上的仙人。台灣文化大學教授鈕則勳對本報稱，韓國瑜是非典型的國民黨人，他被國民黨主流邊緣化，沒有吳敦義、王金平那些高層的虛偽和裝腔作勢，卻憑着自己熱情和赤膽，「我口說我心打動選民，包括綠營的支持者」，「他是最有希望令綠地變藍天的人，幫國民黨贏回民進黨執政20年的高雄。」此外，鈕則勳認為，由於「韓潮」帶來的外溢效應，無論是韓國瑜有沒有幫忙站台，對國民黨的地區選情都起到了「催谷」作用，包括為桃園國民黨籍市長候選人陳學聖站台。

桃園和台南一直不被國民黨看好，其能力不足以在這兩市與民進黨抗衡。不過《聯合報》分析，有「韓流推波助瀾」，加上空氣污染等問題遲遲無解，以及綠營對於桃園必勝的傲慢，讓不少市民反感等因素，陳學聖已迫得尋求連任的民進黨籍候選人鄭文燦不敢再大意。而在台南，民進黨市長候選人黃偉哲雖有綠營基本盤優勢，但19日到台南為國民黨巿長候選人高思博助選的前總統馬英九表示，台南選情已在誤差範圍內（即相當接近）。

侯友宜「另一非典型」 蘇貞昌「難嘗甜頭」

新北市的國民黨籍市長候選人侯友宜被認為也是一個看點，鈕則勳表示，侯友宜也像韓國瑜一樣，屬於非典型的國民黨人，說起話來「直白而接地氣」 ，他是刑警出身，做到警界最高位置的警政署長，後在國民黨藉朱立倫任市長的新北市任副市長，「鐵漢柔情，不會拿腔拿調。」鈕則勳指出，侯友宜也讓很多藍營支持者像「在茫茫大海中抓到了一塊浮木。韓國瑜和侯友宜就是國民黨的浮木」。鈕則勳稱，國民黨在新北有較深的執政基礎，挑戰新北的民進黨前行政院長蘇貞昌很難嘗到甜頭。在2014年的九合一選舉中，國民黨六都中唯一守住的就是新北市。

台北三分天下 民進黨或「棄姚撐柯」

第三個焦點則是台北市。目前的台北市是三分天下，國民黨的丁守中、民進黨的姚文智一同挑戰尋求連任市長的無黨派柯文哲。雖說民進黨有「棄姚撐柯」的聲音，但姚文智卻誓死不退，還辭去立委以示決心。「姚文智所做的實際上是鞏固了自己深綠的選票；而早些日子柯文哲的競選總幹事小野又表態支持陳其邁，又流失了柯文哲支持者中的一些淺藍人士，」鈕則勳說，「在這兩種情况下，柯文哲的選舉之路可謂荊棘滿途。丁守中很可能會漁翁得利。」

至於台中，鈕則勳指出，台中藍軍的士氣強盛，國民黨籍的盧秀燕也表現不錯，不過民進黨籍的現任市長林佳龍有執政資源，加上現在成功舉辦的花博會加持，國民黨人要在台中拿下一城，「困難重重」。

明報記者

（九合一選舉 倒數3天）

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