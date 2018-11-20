北斗導航年底服務帶路

再有兩北斗衛星成功發射

人民日報App消息，北斗「雙星」經過3個多小時的飛行後順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，並與此前發射的17顆北斗三號導航衛星進行組網聯調。據悉，北斗三號工程2009年正式啟動。2017年11月5日，西昌衛星發射中心執行了首次北斗三號組網衛星發射任務。2018年3月底，由8顆北斗導航衛星組成的最簡系統星座部署圓滿完成；此次發射後由19顆北斗導航衛星組成的基本系統即將開通運行。

北斗衛星導航系統總設計師楊長風表示，北斗三號基本系統今年底正式開通運行，向「一帶一路」國家和地區提供基本導航服務，邁出從區域走向全球的「關鍵一步」。北斗系統已成為中國實施改革開放40年來取得的重要成就之一。楊稱，北斗三號不僅覆蓋範圍提升至全球，還實現了服務擴展，包括在進一步提高基本導航服務能力基礎上，按照國際民航標準提供星基增強服務；按照國際搜救衛星組織標準，提供國際搜索救援服務。

另中新社消息，中國已有超過617萬輛道路營運車輛、3.5萬輛郵政和快遞運輸車輛、36個中心城市約8萬輛巴士、370艘交通運輸公務船舶，安裝使用或兼容北斗系統。