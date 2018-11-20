習今訪菲 中資擬前美軍基地建工業園

FT：中資擬投150億

金融時報（FT）中文網報道，克拉克空軍基地曾是美國駐菲律賓軍事基地。葛洲壩集團一名高層主管證實公司已經「確定了投資意向和框架」，正待菲方正式回應。報道引述這名高層說，「借助此次高級別官方訪問，我們希望推進與菲律賓基地轉換與發展管理局的合作」，「但目前此事仍然處於商業機密階段，具體訊息須由上市公司宣布。」

習近平在訪菲前，昨在菲律賓多家報紙發表「共同開闢中菲關係新未來」署名文章表示，中方願同菲方一道，推動「一帶一路」框架內戰略對接，深化經貿、基礎設施建設、農業、旅遊等各領域互利合作，助力菲律賓實施更多民生項目。

與文萊簽「帶路」合作文件

另據新華社報道，訪問文萊的國家主席習近平昨日在斯里巴加灣同文萊蘇丹哈桑納爾舉行會談。習近平高度讚賞哈桑納爾長期關心和重視中文關係。雙方決定建立戰略合作伙伴關係，就是要做政治互信、經濟互利、人文互通、多邊互助的好伙伴，讓合作成果更好惠及兩國人民。

會談後，兩國元首見證了共建「一帶一路」合作規劃等雙邊合作文件的簽署。雙方發表了《中華人民共和國和文萊達魯薩蘭國聯合聲明》。