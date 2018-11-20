義工遞國旗干擾 中國跑手失冠 節奏被打亂 主辦方被轟安排失當

終落後5秒屈居亞軍

網上熱傳一條兩分鐘蘇州（太湖）馬拉松全馬女子組比賽短片，多場馬拉松冠軍何引麗在終點前500米，與一名非洲跑手齊頭並進，鬥得難分難解，在爭冠關鍵時刻，一名義工突然衝出跑道，向何引麗遞上國旗，何當時接不到，該名義工還在後面追，賽事評論員表示「後面拿紅旗的別追，根本追不上」。第一次遞紅旗失敗，10秒後另一名義工早在賽道舉起紅旗，等何引麗經過時遞上，何引麗這次成功接到紅旗，但她跑步節奏疑遭影響，數秒後，她拋開紅旗。非洲跑手借機逐漸拉開與何引麗距離，最後奪得冠軍，何引麗最後落後對手5秒屈居亞軍。

跑手道歉 有網民同情

何引麗遭遇引起不少網民同情，批評兩名義工的舉動。微博用戶「花箋檀」指出，義工「強行讓別人舉國旗以示愛國未免太流於形式」。自稱田徑（馬拉松）二級運動員選手「四川魏靜」則炮轟何引麗，稱她將手中「國旗先揉成團，後隨手拋棄扔到地上」，不尊重國旗，質疑「成績比國旗更重要？」。何引麗事後在微博解釋不是扔國旗，當時國旗已經濕透，她的「胳膊也僵了，擺臂的時候甩出去了，很抱歉了」，上台時她也自願披上國旗領獎。

主辦方道歉 「此前無意外」

曾參與數十次馬拉松全馬比賽的吳忠洋對本報表示，義工在比賽途中遞國旗給選手是很少見，一般運動員都會自備，當時何引麗已經高度集中，有人向她遞國旗，她便要去「想」接不接、如何接，她出現了「想」這個過程，原本比賽的「呼吸」全都打亂。吳忠洋批評，主辦方安排多個義工在比賽中途遞國旗給參賽者，嚴重影響選手表現。

北京青年報引述蘇州（太湖）馬拉松運營方回應稱，在接近終點處向選手遞國旗是奔跑中國系列賽事中的一個環節，此前二十多場賽事都無意外發生，「披國旗是一件好事，現場的人是很震撼的。但當天由於雨天陰冷，路面濕滑，造成這樣的意外。事後我們一直試圖聯繫選手何引麗，我們對此深表歉意。」

明報記者