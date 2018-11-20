陳其邁：換人不可換韓 韓國瑜：綠色選民恨鐵不成鋼 高雄電視辯論 專家：綠營表現略勝

明報記者

「雙雄對決」由親綠的三立電視台現場直播，在兩個小時的對決中，採申論、交叉詰問及結論三階段進行。辯論前，主持人要求兩人「先禮後兵」握握手，韓國瑜走到台中央先向陳其邁伸出手。由於握手時間太短，主持要求兩人第二次握手，仍是韓國瑜先伸出手，而陳其邁則顯得有些拘謹。

陳：母豬論羞辱個人 老窮論糟蹋高雄

在最初6分鐘申論中，陳其邁先讓觀眾看清楚他沒有戴耳機，回應在10日政見發表會時遭外界質疑戴耳機「出貓」。陳其邁一開始就提到吳敦義助選時羞辱前高雄市長陳菊是「肥滋滋的大母豬」，又指出韓國瑜說高雄「又老又窮」，一是羞辱個人，一是糟蹋高雄，這就是國民黨長期以來對待高雄的方式。「高雄是高雄人的高雄，高雄可以換人，但不能換國民黨的韓國瑜。」

韓打經濟牌 批綠營執政表現

韓國瑜則表示完全認同陳其邁說的愛與包容，「民主政治最重要真諦不就如此嗎？」對於吳敦義的失言，韓國瑜重申不要口出惡言，不要人身攻擊。至於「又老又窮」這4個字，韓國瑜指陳其邁1月曾發表高雄存在經濟轉型、人口老化、財政困難的問題，就是承認高雄又老又窮。他還用去年數據說明高雄的問題，包括全台負債第一名，每人9萬元（新台幣，下同）負債，中央補助2000多億元又賣地，人口成長六都最後一名，就業機會、年輕人失業、中低收入戶、暴力犯罪都是六都倒數第一，「民進黨在高雄執政20年，高雄人給民進黨這麼多機會，他所接觸的綠色選民，發現他們是恨鐵不成鋼」。

在交叉詰問環節，雙方涉及的問題廣泛，包括市政、產業政策、青年、安老等，陳其邁率先提問，高雄港有16個漁港，其中有兩個正面臨轉型，轉型策略是甚麼？韓國瑜回答自己是選市長不是選公務員，也不會問對方全市有多少消防栓。又說自己來高雄僅一年，有些情况不了解。對於在競選以來一直擱置的意識形態問題，韓國瑜也沒有迴避，「我支持九二共識，一中各表」。

在結論部分，兩名候選人都發出豪語，韓國瑜稱若有機會入主高雄市政府，「如果我貪污，將放棄假釋，在牢裏關我關到死」。陳其邁則說，「當市長4年達成零舉債，自己準備好了，會當一個好市長。」

辯論結束後，應主持人要求，兩人第三次握手，韓國瑜還和陳其邁相互久久擁抱。

林泉忠： 留意「母豬論」金馬獎風波影響

台灣中研院副研究員林泉忠對本報表示，近日來，韓國瑜氣勢極盛，陳其邁的風頭也遠遠被其蓋過，但看今晚的表現，陳其邁在政策應對方面並不太差，甚至比韓還好一些，這可能會給陳爭回一些分數，不過現在更要留意的是金馬獎風波和「母豬論」的後續影響，未來數日這些話題相信也會被熱炒。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676