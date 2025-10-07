明報新聞網
即時體育

亞盃外︱國際足協披大馬7名入籍球員造假細節　祖父母出生證明全經篡改　體育部長憂判決損國家形象 (19:54)

國際足協（FIFA）上月26日宣布，馬來西亞隊7名入籍球員偽造或篡改文件，重罰大馬足總罰款35萬瑞士法郎（約340萬港元）及相關球員停賽1年。FIFA今（7日）再公布調查資料，顯示7名球員的祖父母出生證明均經篡改，實為南美洲或歐洲出生而非馬來西亞。大馬足總發聲明，承認行政人員提交文件過程中確實存在「技術性失誤」，將透過既定法律程序正式提出上訴，強調有關入籍球員都是合法的大馬公民。

馬來西亞隊7名入籍球員包括阿根廷裔的法根度加西斯（Facundo Garces）、洛迪高賀加度（Rodrigo Holgado）、馬祖卡（Imanol Machuca）；西班牙裔的加比爾柏美路（Gabriel Palmero）、伊拉沙巴爾（Jon Irazabal）；巴西裔的費古亞列度（Joao Figueiredo）和荷蘭裔的希維爾（Hector Hevel），今年起先後入籍上陣1至4場，包括參加了6月10日亞洲盃外圍賽第3圈F組主場對越南隊，其中費古亞列度和賀加度在該仗取得入球，協助大勝4：0。

FIFA紀律委員會公布19頁調查資料，顯示7名球員的祖父母出生地均在南美洲或歐洲，並非文件所寫的馬來西亞。如效力西甲球隊艾拉維斯的後衛法根度加西斯，祖父是在阿根廷出生，並非今年1月提交文件所寫的馬來西亞檳城。大馬青年及體育部長楊巧雙昨出席活動時表示，FIFA判決非常嚴重，恐有損國家形象，「我也理解所有本土球迷肯定會感到憤怒、失望，並希望有所改進」。馬來西亞隊周四晚出戰亞盃外作客老撾隊。

