即時體育

足球︱簡拿華路落實接掌烏茲別克隊　領軍明年世界盃取佳績　被指借回歸國足傳聞抬價 (17:35)

曾帶領廣州恆大贏得中超冠軍及接手中國國家足球隊（國足）一段短時間的意大利一代名將簡拿華路，昨（6日）落實執教另一支亞洲勁旅烏茲別克隊，力爭來年世界盃決賽周爭取佳績。

不過，內地傳媒有傳「大簡」與烏茲別克足總洽談合約條款期間，曾刻意透過意大利友好傳媒「放風」稱國足有意開出高薪邀請他回歸，藉此向烏軍索取400萬歐元（約3635萬港元）天價年薪。烏茲別克足總其後澄清大簡年薪「與傳聞數目大相徑庭，實際年薪只有一半以下」。

烏茲別克足總聲明介紹，現年52歲的簡拿華路4次代表意大利隊出戰世界盃，並在2006年贏得冠軍，其豐富世盃經驗，對將首次參加世盃決賽周的烏茲別克隊將是重要一環。大簡在記者會稱：「十分感謝大家信任我。能夠來到這裏出任國家隊主帥，既是我莫大榮幸，同時是重大責任。我會盡己所能，為烏茲別克爭取佳績。」

內地傳媒認為，大簡曾在中超及沙特阿拉伯聯賽執教，熟悉亞洲足球情况，是他最終脫穎而出獲烏茲別克足總青睞的主因。至於為烏軍首奪世盃決賽周參賽資格的功勳教練卡柏迪斯（Timur Kapadze），則會留任大簡的教練團一員。而大簡去年底曾執教克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模，但僅4個月至今年4月便被辭退。

而世界盃亞洲區外圍賽第4圈分組賽明晚揭開戰幔，佔主場之利的卡塔爾隊及沙特阿拉伯隊，將分途在A組迎戰阿曼隊及在B組面對印尼隊。

相關字詞﹕編輯推介 體育 世界盃 烏茲別克 簡拿華路 意大利 國足

