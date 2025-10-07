NBA︱雲班耶馬復出助馬刺主場大勝CBA廣州龍獅31分　勒邦占士預告明晨發表重大消息 (18:33)

雲班耶馬今年2月底被診斷右肩深層靜脈血栓而提早收咧，經過近8個月這名21歲中鋒在今仗復出正選，球隊開局迅速掌握比賽主導權，首節以34：22領先廣州龍獅12分，第2節進一步擴大差距，以74：45完半場。雲班耶馬上陣16分鐘取得9分、10個籃板、7次助攻及3次封阻，最終帶領馬刺以119：88大勝31分。

廣州龍獅開季前簽下6名臨時外援，包括今仗分別攻入22分及20分的兩名NBA前球員卡明斯基及奧拉迪普。內地球員最高分為今夏透過交易回歸的陳國豪，取得14分。

另邊廂，達拉斯獨行俠在今屆新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）首次登場，上陣14分鐘即取得10分、6個籃板及3次助攻，面對基傑奧斯阿歷山大等主將缺陣的奧克拉荷馬雷霆，半場已領先多達26分下，在主場以106：89獲勝。

此外，洛杉磯湖人球星勒邦占士今晨在社交網上載短片預告，將於明日凌晨發表重要消息。勒邦占士2010年在「The Decision」中身穿粉紅色格仔衫，宣布離開克里夫蘭騎士轉會邁阿密熱火，他如今穿上14年前的同款衫，再以「The second Decision」為名預告，引外界猜測年底將41歲的他或宣布來季退役。他之後時又發布短片祝賀兒子布朗尼占士21歲生日。而孟菲斯灰熊主力摩蘭特亦有留言說「不」，「他們說你在騙人」並附上兩個大哭的表情符號。

至於NBA中國賽本周五及下周日將於澳門威尼斯人綜藝館上演，由布魯克林籃網與鳳凰城太陽兩度交手。兩隊都已出發，預計今晚抵達澳門。