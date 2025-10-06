明報新聞網
網球｜史拿上海大師賽男單第3圈抽筋退出無緣衞冕　商竣程偕薩維利夫同提早下馬 (21:10)

意籍「世二」史拿今晨（6日）在上海網球大師賽男單第3圈32強，與荷蘭籍球手奇克斯普打成盤數1：1平手，並激戰至決勝盤落後2：3時，因腳部抽筋被迫退賽，無緣衞冕。至於今屆以外卡參賽的東道主國家隊新星商竣程，則與「世三」德籍名將阿歷山大薩維利夫，同樣以盤數1：2不敵對手，在32強止步。

24歲的史拿上周三贏得在北京舉行的屬ATP 500級別中國網球公開賽男單冠軍，相隔數日即轉戰屬千分級的上海大師賽，作為次號種子的他首圈輪空下，上周六在次圈直落兩盤淘汰德籍球手艾特馬亞後，今與奇克斯普爭入16強。雙方首盤互保發球局，史拿先贏7：6（7：3）。世界排名第31位的奇克斯普次盤一次破發下，以7：5扳平。決勝盤完成第5局並經過2小時36分鐘後，史拿局數落後2：3時宣布腳部抽筋決定退賽，並需工作人員攙扶離場。

另邊廂，商竣程雖在上圈曾直落兩盤淘汰俄籍星將卡查諾夫，達成職業生涯首度擊敗世界排名前10球手，惟今在32強雖一度追成盤數1：1，但決勝盤輸3：6，終以盤數1：2負葡籍球手紐奴保捷斯。「世三」阿歷山大薩維利夫亦以盤數1：2意外反負予法籍球手連達歷，提早下馬。

