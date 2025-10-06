西甲︱巴塞作客1：4慘負西維爾被破聯賽不敗身　拉舒福特建功難阻費歷克吞執教兩季最大敗仗 (17:43)

巴塞在拉明耶馬及拉芬夏比洛尼均因傷缺陣下，13分鐘被倒戈的阿歷斯山齊士射入12碼先失一球，加上37分鐘被西維爾前鋒伊薩羅美路反擊建功再下一城，拉舒福特於完半場前補時7分鐘接應傳中窩利抽入，取得個人首個西甲入球追成1：2完半場。74分鐘巴塞由左閘巴迪博得12碼，但利雲度夫斯基射斜宴客，尾段久攻不下，完場前再被西維爾兩次快速反擊由安祖卡蒙拿及亞確阿當斯各入一球，終負1：4，賽後8戰19分排第2，落後榜首皇家馬德里2分。

同日西甲賽事，馬德里體育會在後衛基文迪朗格勒在完半場前已兩黃一紅被逐，作客被切爾達逼和1：1，結束聯賽兩連勝走勢，賽後與西維爾同樣8戰13分排第5及6位；貝迪斯則作客2：1反勝愛斯賓奴，以15分排第4。

巴塞錯失重返榜首機會，亦是費歷克接手兩季領軍70場以來最大比數敗仗，連同歐聯近况兩連敗。雖然拉舒福特重拾佳態，近7場各項賽事入3球及貢獻5次助攻，然而射手利雲度夫斯基12碼宴客之餘，全場中龍射門、成功爭頂及過人次數均是零，表現低迷。

費歷克賽後未有批評球員，承認上半場表現欠佳需要檢討，但讚揚麾下在下半場的態度，「雖然賽果不好，但下半場看見球員的反應是不錯。他並否認這仗是任內最艱難的失利，提及上屆歐聯4強次回合作客完場前3：4反負予國際米蘭一仗打擊更大，「我們要積極看待今日這場落敗」。