即時體育

NBA｜勇士主場8分挫湖人　季前賽首擊旗開得勝　居里上陣15分鐘取14分 (18:30)

金州勇士今早（6日）在NBA首場季前賽，憑主將「咖喱仔」史堤芬居里僅上陣15分鐘，在三分球5射3中已獲共14分，加上摩西斯姆迪獨取全場最高19分，主場以111：103擊敗「大帝」勒邦占士之子布朗尼占士錄得5分及5次失誤的洛杉磯湖人。

勇士今仗正選盡遣主力，包括史堤芬居里、祖利蒙特格連、占美畢拿、普斯任斯基及摩西斯姆迪，新兵中鋒荷霍特與順利續約的前鋒古明加則先列後備；湖人繼首場以81：113不敵鳳凰城太陽後，兩大球星勒邦占士及盧卡當錫再次缺陣。

「紫金軍團」湖人雖開局一度打出7：0攻勢，但勇士迅速穩住陣腳，首節以32：31反超1分，隨後火力全開，憑居里攻入14分及摩西斯姆迪貢獻19分，助球隊最多曾拉開分差至24分，終在主場大通中心以111：103力克湖人，在首場季前賽旗開得勝。37歲老將居里賽後肯定新加盟的隊友荷霍特首為勇士上陣的表現，讚賞他在場上有效拉開空間，「這種默契的化學反應會愈來愈好」。

同日另一場，上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆雖缺少星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大，仍全場保持領先，以135：114輕取夏洛特黃蜂，同樣在季前賽首戰獲勝。

相關字詞﹕金州勇士 洛杉磯湖人 史堤芬居里 摩西斯姆迪 勒邦占士 布朗尼占士 荷霍特 奧克拉荷馬雷霆 夏洛特黃蜂 體育

