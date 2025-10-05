全運︱李卡度放眼全運主場七欖奪金　何瑋桁盼港隊男重個人賽包辦三甲 (19:35)

賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃自7月起舉辦「體院喺呢度！」年度社區巡迴展覽，今日在荃灣舉行閉幕禮暨「精英運動員迎全運分享會」。活動邀得港隊首奪全運會公路單車女子公路賽金牌李思穎、重劍名將何瑋桁、三屆武術世界冠軍劉子龍及兩屆亞運七人欖球金牌得主李卡度擔任分享嘉賓，與學生互動交流。

兩周前剛於杭州亞洲七人欖球系列賽助港隊奪冠的主將李卡度受訪時表示，球隊現時體能狀態進入「另一個水平」，整體表現比以往更強，在該系列賽決賽面對日本隊亦展現出明顯進步，「但也不能因為太開心就停止進步」。港隊緊接將出戰斯里蘭卡亞洲巡迴賽，力爭世界巡迴賽資格，「先打好這場，回來再專注全運」。

粵港澳全運會七人欖球賽將於下月12至14日在啟德體育園主場館舉行，他坦言場館設施先進但過於陌生，「太新、太大，不像我們的主場，比賽時聽到觀眾喊『香港隊加油』才有些許主場熟悉感」。港隊全運首戰將硬撼擁有眾多國家隊成員的山東隊，李卡度表示已做好準備，並期望在職業生涯首屆亦是最後一屆全運會中奪金，「最希望贏比賽之餘，能在新球場幫港隊達陣，如果能做到的話會很開心」。

今屆全運會劍擊將於啟德體藝館上演，男子重劍港隊代表何瑋桁則表示，全隊已進行逾一個月密集訓練備戰全運會，初期聚焦體能，本月更將赴日本集訓10天，屆時不乏與奧運金牌選手交流切磋。他承認長假一度影響狀態，但昨日透過康文署劍擊賽重拾手感，「突然對全運會有更大信心」。他的目標是在啟德主場奪取個人與團體賽獎牌，更坦言「貪心」期望個人賽三甲皆為香港運動員，「雖然這件事很難，但卻是我最期望、最期望、最期望做到的事」。何瑋桁早前未參與全運測試賽，亦未踏足啟德場地，他相信憑多年國際賽經驗能迅速適應，「希望保持神秘感，反而令我更興奮，就像初登奧運舞台一樣」。

曾兩度出戰全運會的武術名將劉子龍今因傷患未愈，透露將遺憾缺陣，「把機會留給師弟師妹們，可能我會以旁述身分去支持他們」。至於「小女車神」李思穎明日將隨單車港隊赴澳洲集訓，爭取調整至最佳狀態回港出戰全運。

目前距離全運會開幕僅餘35天，香港賽區將承辦場地單車、劍擊、七人欖球、鐵人三項、高爾夫球、男子手球及沙灘排球共8個競賽項目。