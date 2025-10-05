明報新聞網
即時體育

英超︱利物浦遭車路士絕殺吞三連敗　史諾稱欠運否認現危機 (18:25)

開季一度挾「絕殺王」盛名，豪取各項賽事七連勝佳績的利物浦，踏入10月全隊狀態彷彿「插水式」跌落低谷。球隊今晨（5日）在英超「紅藍大戰」作客惡鬥車路士，最終在完場前補時階段被對手18歲巴西籍小將艾斯迪華奧建奇功，以1：2僅負全失3分，連續兩輪聯賽被絕殺兼各項賽事三連敗，被今輪贏波的阿仙奴壓過跌次席。賽後「紅軍」主帥史諾則未有苛責球員，並指未能取分而回只是球隊欠運，不須過分小題大做。

車路士此仗於14分鐘先由中場摩西斯卡些度禁區外轟入世界波先拔頭籌。利物浦換邊後63分鐘由鋒將加普近門混戰中扳平，但戰至補時5分鐘，主隊左後衛古古列拿突破後送出傳中，艾斯迪華奧快一步近門剷入，終助「藍戰士」奠定2：1勝局。陷連敗低潮的利物浦賽後7戰得15分，而前「紅軍」名宿占美列納就直指利物浦「所有球員的狀態無復季初般亮眼，而且也不再表現得充滿自信，他們正在陷入小危機」。不過，史諾在賽後就強調球隊目前情况遠遠談不上危機，「要作客史丹福橋球場，本身就是一場惡戰。我們仍能在劣勢下創造大量攻門機會，在我看來這絕對是好事。當然，雙方在今場賽事皆有權成為最後贏家，而最後我們連1分也搶不到，對球隊而言實屬不幸」。

與此同時，車路士主帥馬利斯卡因在艾斯迪華奧「士哥」後衝出場外與球員激動慶祝，結果兩黃一紅被逐，賽後須由助教卡巴利路「頂上」出席記者會。此外，該隊兩名正選中堅班洛特巴迪亞舒尼及阿捷岩邦俱在此仗「掛彩」，或令藍戰士本已緊絀的防守兵源更為捉襟見肘。

車路士乘勇絕殺利物浦，不單令對方吞下三連敗，同時亦間接助宿敵阿仙奴以1分之差（7戰16分）搶回榜首位置。「兵工廠」昨晚憑迪格蘭賴斯及布卡約沙卡分別上下半場各建一功，終在主場以2：0輕取韋斯咸。不過美中不足的是，阿仙奴隊長馬田奧迪加特上半場因與對手球員碰撞後膝傷離場，而該挪威國腳中場也「不幸」成為英超史上首名連續3場正選上陣，卻在未完半場前已被調離場的球員。阿仙奴主帥阿迪達賽後談及奧迪加特的傷勢時，顯得頗為無奈道：「他對自己的傷情不太樂觀，我們只能先等隊醫的診斷結果。先是膊頭兩度受傷，然後今次輪到膝蓋，唯有希望他不會因此缺陣太久。」

相關字詞﹕英超 車路士 利物浦

