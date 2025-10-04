英超︱兩加納國腳齊發威　古達斯開齋助熱刺挫列斯聯　施美安續大勇梅開二度為般茅反勝 (21:44)

熱刺周中歐聯作客僅2：2逼和挪威球隊波杜基林特，在各賽事兩連和，今仗於23分鐘由馬菲斯泰爾接應古達斯傳送勁射破網，領先1：0。主場出擊的列斯聯於34分鐘由瑞士籍前鋒諾亞奧卡科門前補射扳平，入球前曾有個由球迷丟入場的沙攤球滾近龍門，不過未有影響攻門。雙方半場踢成1：1，古達斯於57分鐘右路前場逼搶成功，搶得皮球後切入中路起腳得手，取得其今夏加盟熱刺後上陣第10場的首個入球，終勝2：1。

般尼茅夫則憑安東尼施美安在尾段梅開二度兼貢獻一次助攻，主場3：1反勝富咸，與熱刺同樣7戰14分。施美安今季英超上陣7場入6球及交出3次助攻，共參與9球與曼城射手艾寧夏蘭特看齊。

另外，曼城明晚作客賓福特賽前，宣布與21歲巴西隊翼鋒沙雲奴續約至2031年6月，他今季為「藍月」上陣6場入1球。曼徹斯特一間猶太教堂日前發生恐怖襲擊案造成3死3傷，兩支曼市球隊曼聯及曼城的男、女子隊，球員於今輪賽事將會戴上黑色臂章及賽前默哀一分鐘悼念死傷者。曼城對手賓福特則在青年軍賽事，悼念日前因腸癌離世的39歲青訓學院門將基斯杜化藍斯。