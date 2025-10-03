亞盃外︱港足10.14啟德主場迎孟加拉　門票開賣兩日售罄料再現紅海　兩中超兵重返決選 (21:29)

港足同日公布本月兩鬥孟加拉隊的25人決選名單，兩名中超閘衛茹子楠及孫銘謙，聯同冠忠南區入籍翼鋒艾華重返大軍，聯同仍未落班的入籍門將艾力司均在列；在初選落選的則包括亞歷斯祖、賓紀文、馬希偉及吳宇曦等中超及中甲兵，以及在愛沙尼亞聯賽落班的前鋒米高。

港足下周一晚離港，備戰下周四晚上10時作客達卡國家體育場對孟加拉隊。

港足10月國際賽25人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、艾力司

後衛：鐘樂安 (東區)、周緣德 (河南酒祖杜康)、杜 度 (理文)、茹子楠(梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、勞烈斯 (延邊龍鼎)

中場：陳俊樂 (傑志)、艾 華 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、李小恆 (山東泰山)、余在言 (石家庄功夫)、費蘭度、顏卓彬 (大埔)

前鋒：洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬、黃 威 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、陳肇鈞 (大埔)