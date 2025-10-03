明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞盃外︱港足10.14啟德主場迎孟加拉　門票開賣兩日售罄料再現紅海　兩中超兵重返決選 (21:29)

中國香港足球代表隊將於本月14日在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽第3圈迎孟加拉隊，門票昨起在指定網上平台Ticketflap開賣兩日後，香港足總今晚（3日）宣布所有門票已售罄，賽事將於港台電視32台直播。港足6月10日在啟德主場館首戰，在亞盃外以1：0絕殺印度隊取勝，該仗有破本地賽事紀錄的42570名球迷入場。

港足同日公布本月兩鬥孟加拉隊的25人決選名單，兩名中超閘衛茹子楠及孫銘謙，聯同冠忠南區入籍翼鋒艾華重返大軍，聯同仍未落班的入籍門將艾力司均在列；在初選落選的則包括亞歷斯祖、賓紀文、馬希偉及吳宇曦等中超及中甲兵，以及在愛沙尼亞聯賽落班的前鋒米高。

港足下周一晚離港，備戰下周四晚上10時作客達卡國家體育場對孟加拉隊。

港足10月國際賽25人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、艾力司

後衛：鐘樂安 (東區)、周緣德 (河南酒祖杜康)、杜 度 (理文)、茹子楠(梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、勞烈斯 (延邊龍鼎)

中場：陳俊樂 (傑志)、艾 華 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、李小恆 (山東泰山)、余在言 (石家庄功夫)、費蘭度、顏卓彬 (大埔)

前鋒：洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬、黃 威 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、陳肇鈞 (大埔)

相關字詞﹕編輯推介 體育 港足 啟德主場館 亞洲盃外圍賽 孟加拉隊 決選 茹子楠 孫銘謙 中超 艾力司 門票

上 / 下一篇新聞