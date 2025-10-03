劍擊｜港明年首辦世界賽　張家朗期待主場與蔡俊彥爭冠　佘繕妡：港人支持屬最大優勢 (19:44)

應屆劍擊世界賽今年7月在格魯吉亞第比利斯落幕，其中男子花劍港將蔡俊彥在個人賽首度稱霸，榮登新「世一」，下屆即首度落戶香港上演，賽事將於明年7月21日至30日在亞博舉行，匯聚來自逾200個國家及地區超過千名世界級劍手，角逐花劍、重劍及佩劍的男、女子個人及團體賽事。

賽會今同步揭曉賽事及活動標誌，並邀請兩名港將張家朗及佘繕妡親臨現場，為賽事造勢。對於主場出戰世界賽，前男花世界一哥的張家朗坦言感到非常期待，「在比賽中有親戚、朋友和香港市民的支持，能聽到滿場廣東話打氣聲」。28歲的張家朗目前只差世界賽金牌便可完成劍擊界的「大滿貫」壯舉，但他抱持平常心說：「現在每一場比賽對我來說都是一種獎勵，始終年紀漸長，心態也有所轉變。」他亦提到與衛冕的蔡俊彥一同主場爭冠能成為彼此的動力，「如果能在香港主場稱王，將是一件很漂亮的事，我覺得是特別感動」。

談及下月舉行的粵港澳全運會，張家朗坦言今屆目標是享受比賽，團體賽方面則會與隊友合力衝擊冠軍，「目前仍在休息階段，暫未正式操劍，惟一直有保持體能、身體狀態及力量訓練，10月中也將到日本參加訓練營」。張雖在今屆亞洲賽及世界賽分別於次圈及首圈止步，被外界質疑狀態未如理想，但他對自己的整體表現仍感滿意，「撇除亞洲及世界賽，過去一季是職業生涯中最平均、穩定的一季，其中有3站打入4強，大部分比賽均晉級8強才落敗，所以我也感到有點驚訝」。

至於早前衛冕世界大學生運動會女子重劍個人賽的佘繕妡，承認過去從未在香港主場參戰國際賽，對於即將在港舉行的世界賽感到格外期待，她表示：「最大優勢是有主場觀眾支持，香港人非常熱愛劍擊運動，我也常收到鼓勵訊息。」目前世界排名升至第4的佘繕妡認為今年能取得亮眼成績，關鍵在於專注於比賽過程而非結果，希望能延續這套模式迎戰全運會及世界賽。她亦透露將隨港隊前往日本集訓，「希望能與新任女重教練多加交流，學習新技術以便在比賽中發揮」。

此外，中國香港劍擊總會義務秘書林衍聰提到，賽事將於亞博1號展館（AsiaWorld-Arena）及另外兩個場館舉行。賽會曾考慮使用啟德體育館作為比賽場地，但他表示經評估後發現其場地大小及設施配置未能符合世界賽的技術要求，終決定選址亞博館。

其他報道：

歐洲賽｜諾定咸森林歐霸主場吞敗各賽事8場不勝 新帥普斯迪高路遭球迷籲下台