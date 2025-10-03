歐洲賽｜諾定咸森林歐霸主場吞敗各賽事8場不勝　新帥普斯迪高路遭球迷籲下台 (17:35)

諾定咸森林上季在主帥紐奴領軍下表現突出，並曾一度進佔英超前四，最終亦以第7名完成，原本取得歐協聯資格，其後藉水晶宮被「降格」得以頂替對方出戰歐霸，亦是森林相隔29年再戰歐洲賽。

不過紐奴在上季與森林班主積怨，最終在上月初被辭退，會方隨後委任熱刺前帥普斯迪高路接掌帥印。上季曾領熱刺贏下歐霸冠軍的普帥，接手後成績不升反跌，今晨領軍在歐霸聯賽階段次輪主場迎戰丹麥的米迪蘭特，在18分鐘先失守下雖在4分鐘後由前鋒丹尼杜耶極速扳平，但球隊隨後再失兩球，即使另一射手基斯活特在完場前補時射入12碼亦為時已晚，終以2：3告負，各賽事8場不勝，賽後以1和1負得1分排第25位，反觀米迪蘭特則兩戰全勝高踞次席。

此仗森林有球迷一度高呼新帥普斯迪高路下台的口號，對此普帥回應道：「我理解這些不滿，但我認為球隊正在走在正確的方向，希望大家給予時間。」

至於另一英超球隊阿士東維拉今在另一場歐霸作客以2：0輕取荷甲勁旅飛燕諾，兩戰全勝得6分後暫居季席。

另外，水晶宮今晨展開歐協聯之旅，在波蘭的中立場作客烏克蘭的基輔戴拿模，在末段踢少一人下力保領先優勢，終贏2：0先拔頭籌。