全運｜場地單車港隊主場備戰　李思穎冀港人力撐下突破個人成績 (20:50)

全運會將於下月9日開幕，單車是港隊歷屆奪牌強項，自1997年首戰全運由「亞洲車神」黃金寶在公路單車勇奪首面金牌以來，港隊在7屆全運會共取得11面金牌，當中10面來自單車項目。此外單車港隊還獲4銀9銅共23面獎牌，包括4年前上屆陝西全運由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪兩金兩銅。

今屆全運場地單車將於香港單車館上演男、女子個人及團體賽，將產生14面金牌。「小女車神」李思穎上屆首戰全運即歷史性取得女子公路單車港隊首金。正全力備戰新一屆全運的她今受訪時稱年度最大目標即將到來，又笑言「距離我放假也近了一步」。她預計將出戰公路、全能及麥迪遜賽，目標是參賽項目均獲佳績，「如能在公路賽衛冕更好」。她坦言4年前以「黑馬」姿態全運奪金，如今作為奪冠焦點，外界關注增加了她衛冕的難度，因此會跟教練制定計劃應對，又提及隊友楊倩玉回歸加強了團隊信心，認為二人合作多年的默契有利迎戰。

Ceci亦談到因時間衝突遺憾放棄世界賽，現將全部精力集中全運這最高級別的全國賽，緊接會到澳洲集訓主攻提升衝刺能力，又認為能獲家人和港人支持，是主場出擊的最大動力，「我覺得主場作戰時，就算很辛苦都可以頂過，希望自己可以有突破，對往後運動生涯都有改變」。

單車港隊總教練達海飛表示，全運將比亞運更具挑戰，「因中國有龐大的運動員儲備和潛力」，提到港隊周末赴澳洲集訓作最後調整，預計下月2日返港，4日就赴珠海準備公路賽。對於9男7女的出賽名單，他暫作保密，僅透露目標仍是力爭4面獎牌。

單車港隊當下處於新舊交替，其中早前因傷病一度淡出的「大師姐」楊倩玉今年回歸賽場。她曾於2017年在天津全運伙同逄瑤於女子麥迪遜賽奪金，上屆以第6名無緣衛冕。她承認如今個人能力已難及過往巔峰，今屆會注重團隊合作，「公路賽的含金量更高，因為有100多人參賽，難度更大，看看我們如何更好合作，希望能在Ceci最後衝刺時幫她一下，趁着我現在還在」。

男子隊方面，上屆全運以第6名完成男子凱林賽的杜棹熙，將第2度出戰全運，稱對男子團體賽有信心，「希望入前三甲」，並期待突破最佳成績踩入44秒內。他稱當下已進入備戰最後階段，希望能調整身心至最佳水平，「要有很大突破也不太可能」。杜棹熙又勉勵首次出征的師弟們毋需懼戰，「對自己有信心，一上場就把自己當是最強去應戰」。

初升至成年組的小將吳保利或有份出戰，他對生涯首次全運亦充滿期待，「如果有機會出戰全運，希望在各比賽爭取最好名次，比較有信心的是凱林賽，希望好好體驗和成年組精英們的比拼，盡力入決賽」。

