即時體育

亞冠盃2｜大埔作客越南0：3負河內公安　1勝1負小組暫居次 (22:13)

上季港超冠軍大埔在首場亞冠盃2分組賽旗開得勝後，今晚（2日）作客越南在受壓被圍攻下，最終以0：3不敵河內公安，賽後在E組1勝1負暫列次席。

大埔上月中在旺角大球場憑後衛加比爾及前鋒馬卡雷拿各建一功，在旺角大球場以2：1擊敗最終踢少一人的澳職球隊FC麥克阿瑟。「綠戰士」上周六在高級組銀牌8強激戰120分鐘，9人應戰以互射12碼淘汰理文。今仗有數十名球迷專程赴越南入場支持球隊，收起陳肇鈞等大港腳，起用21歲前鋒李樂謙；河內公安首場亞冠2主場則安排球迷免費入場。

開賽4分鐘，大埔澳洲籍中鋒添姆高夫斯基接應李樂謙右路地波傳中，無人看管下撞射卻炒高錯失良機。及後大埔被圍攻，戰至27分鐘失守，河內左翼羅渣里奧艾維斯快腳挑射越過出迎的門將謝家榮，皮球觸到中堅加比爾後誤擺烏龍入網。5分鐘後大埔再失一球，羅渣里奧艾維斯在無人看管下接應傳中撞射破網，落後0：2。綠戰士完場前有黃金機會，伊高沙托尼直射罰球被撲出不遠，加比爾門前兩度補射均被主隊入籍門將阮菲利普擋出。

大埔下半場先後換入馬卡雷拿及陳肇鈞加強攻力，但面對河內公安續強攻下反擊機會欠奉，結果完場前再失一球，終負0：3，於E組1勝1負3分排第2位，河內1勝1和4分升榜首。同組另一場，麥克阿瑟主場3：0大勝中超球隊北京國安，後者兩戰僅1分排榜尾。大埔下仗於本月23日在旺角大球場對北京國安。

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 大埔 亞冠盃2 河內公安 越南 李樂謙 添姆高夫斯基 加比爾

