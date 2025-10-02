明報新聞網
即時體育

亞冠盃2｜南定正選盡遣外援　東方0：1僅負錄兩連敗　葉鴻輝膺傑青冀續貢獻港足 (20:03)

港超代表東方今晚（2日）在旺角大球場上演的亞冠盃2分組賽F組次輪迎戰越南球隊南定FC。在對手正選盡遣11名外援球員下，東方下半場早段因一次失誤遭攻破以0：1惜敗，分組賽暫兩戰全敗。

東方賽前有門將葉鴻輝獲選十大傑出青年，此戰續擔正把關；另正選派出7名外援，當中因賀爾停賽懸空的右閘位置由羅倫士填補。亞冠盃2不設外援上限，南定此戰善用規則盡派11名外援，包括法籍越南裔後衛奇雲范巴。

面對連贏兩屆越南聯賽的南定，東方甫開賽不落下風，6分鐘中堅丹尼爾策動快攻，翼鋒基華尼頓施射斜出。南定9分鐘有具英超經驗的前鋒珀斯他奧禁區內左腳勁射，被葉鴻輝雙手擋出。東方之後再有兩次機會，日援前鋒大久保優18分鐘接應同鄉河野大翔開出罰球，頭槌攻門未中目標；29分鐘中場馬高斯禁區頂起腳欠奉角度，被敵軍門將卡古爾接實，半場雙方互交白卷。

南定51分鐘有中場卡奧受傷退下火線，換上土炮球員林司豐；3分鐘後東方因一次後場失誤失守，葉鴻輝短傳予梁冠聰後遭南定球員包夾，漢臣搶去皮球後單刀射入打破僵局。東方及後積極反撲，後備入替小將高銘浩82分鐘接應洛迪古斯直線，力壓敵衛起腳僅被卡古爾擋出。東方終在1511名球迷入場下以1球告負，在F組吞下兩連敗。

東方此戰縱然未竟全功，主帥盧比度還是對麾下努力予以認同，「相信入場球迷都樂在其中，南定派了不少具備質素的外援，但我們讓對方陷入困難」。提到因後防傳球失誤致敗，盧比度認為球員只是貫徹球隊傳控風格，偶爾有失誤在所難免，「我要求球員沿用風格，自然要承受風險。該球葉鴻輝確實傳得不好，梁冠聰面對敵軍施壓，應該一腳傳球或利用身位護球，但至少他勇敢在該處現位幫波，這是正面的」。

葉鴻輝亦承認失球有責任，「可以處理好一點，該傳球令阿聰處境尷尬。未能取分確實可惜，下半場製造不少機會，但我們未能把握到、對手把握到，足球就是如此」。他因備戰此戰缺席今午舉行的十大傑青結果公布記者會，他先感謝足總提名參選，希望藉獎項繼續貢獻香港足球，「一直參與青訓教練工作，不論得獎與否都會繼續做，獎項算是鼓勵自己和其他年輕人朝着這方向發展」。新聞稿提及葉鴻輝「最想做而未做到的事」是外流其他聯賽，35歲的他稱夢想隨年紀增長機會漸微，但豁然的說：「人生總要帶點遺憾。」

相關字詞﹕體育 東方 南定 編輯推介 港超 葉鴻輝 亞冠盃2 越南 梁冠聰

