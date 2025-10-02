明報新聞網
即時體育

游泳｜港隊亞洲賽女子100米自由泳接力摘銀　游泳項目3金4銀6銅佳績收官 (17:32)

游泳亞洲賽昨（1日）在印度亞美達巴德續演，中國香港代表隊女將李芯瑤、王欣桐、文薈喬及吳麗華在游泳項目最後一個賽日的女子4×100米自由泳接力決賽，游出3分48.40秒摘銀，助港隊在游泳項目以3金4銀6銅收官，連同王子依日前在女子1米彈板獲得銅牌，累計3金4銀7銅暫居總獎牌榜季席。港隊下周日起將派出代表參戰男、女子水球項目分組賽。

今屆賽事港隊雖主要以年輕泳將應戰，但仍獲得佳績，前3日已奪得3金3銀7銅，其中文薈喬表現出色，個人獨取2金1銀。這名16歲小將昨晚再伙同隊友李芯瑤、王欣桐及吳麗華出戰女子4×100米自由泳接力決賽，她們被編在第4線，終以3分48.40秒完賽，為港隊再添一面銀牌，僅次於游出3分43.72秒奪冠的國家隊；泰國隊則以3分54.21秒收穫銅牌，最終為港隊在一連4日舉行的游泳項目以3金4銀6銅收官。

此外，同為16歲小將李芯瑤短暫休息半小時後，與隊友陳梓瑜、徐奕祺及古逸豪一同出戰壓軸的混合4×100米混合泳接力決賽，可惜港隊因比賽中出現犯規，最終被賽會取消資格。

獎牌榜方面，國家隊以38金8銀3銅共49面獎牌，高踞榜首；日本隊以5金9銀4銅緊隨其後；港隊今屆暫獲得3金4銀7銅排季席。

游泳 游泳亞洲賽 李芯瑤 王欣桐 文薈喬 吳麗華 體育

