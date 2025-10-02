歐聯｜巴塞反負殘陣PSG　費歷克認關鍵環節有待改善 (19:30)

PSG雖有28歲的法國國腳迪比利賽前已確定因傷無法倒戈，與守將馬昆賀斯、鋒線主力基華拉斯基利亞及迪斯亞杜伊一同缺陣，令球隊只能以殘陣應戰，但甫開賽19分鐘，巴塞前鋒費倫托利斯接應借將拉舒福特的傳中一射得手，領先1：0。不過第38分鐘，PSG由正選披甲的19歲小將辛尼馬約魯與左閘紐奴文迪斯配合下，扳平1：1完半場。

換邊後，PSG逐漸掌控局面，直至90分鐘，右閘夏基美助攻予後備前鋒干沙路拉莫斯突破越位下射入，終助球隊以2：1作客反勝，收穫歐聯兩連捷，暫列聯賽榜第3位；巴塞則以1勝1負暫居第16位。

曾於10年前率領巴塞奪得「三冠王」榮譽的PSG主帥安歷基，賽後承認球隊攻入首個入球後信心大增，令下半場表現更為出色。巴塞主教練費歷克則表示，球隊未能展現最佳狀態，並讚揚對手的能力道：「你會看到每名球員都知道如何利用空間，如何掌控比賽……這些都是我們需要學習和改進的地方。」

同日另一場賽事，英超豪門曼城縱有挪威隊中鋒艾寧夏蘭特梅開二度，作客兩度領先法甲球隊摩納哥，但後者中堅艾歷迪亞完場前在禁區內博得「藍月」防中尼高干沙利斯犯規，親自操刀射入12碼，主場逼和2：2平手。

其他英超代表方面，阿仙奴主場靠翼鋒加比爾馬天尼利及布卡約沙卡的入球，以2：0輕取希臘球隊奧林比亞高斯，「兵工廠」中堅加比爾馬加希斯戰至75分鐘疑因傷退下火線，惟領隊阿迪達賽後解釋換人屬預防性安排，「他已連續參與多場比賽，我們需要好好照顧他」。紐卡素則有鋒將安東尼哥頓12碼「起孖」，作客以4：0大勝比利時代表聖基萊斯聯。

