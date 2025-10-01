明報新聞網
即時體育

歐聯｜巴塞迎PSG演復仇戰　耶馬失金球獎磨刀　誓趁迪比利傷缺顯顏色 (20:12)

對拉明耶馬及巴塞隆拿而言，近季的巴黎聖日耳門（PSG），堪稱登上歐洲之巔的最強宿敵。2023／24年球季，巴塞歐聯8強主場1：4慘敗於PSG腳下，時任主帥沙維黯然離隊；去季金球獎之爭，耶馬又不敵最後助PSG歐聯封王的奧士文尼迪比利。明晨兩軍歐聯再遇，主場出擊的巴塞勢將視作非勝不可的「復仇戰」。

巴塞隆拿vs.巴黎聖日耳門  now643台  明晨03：00直播

「要成功爬上山頂，必先要付諸實行。」這是拉明耶馬得悉自己失落本屆金球獎後，在個人IG帳號發出的爭勝宣言。這名年僅18歲的巴塞超新星，上周在西甲聯賽對皇家蘇斯達一仗剛傷癒復出，後備上陣僅1分鐘即以一記傳中助隊友羅拔利雲度夫斯基頂入奠勝球。同時也以行動證明他亟欲捲土重來，來季再爭逐金球獎的決心。皇蘇主教練沙治奧法蘭斯高賽後更毫不諱言指，耶馬已經可以躋身世界最強球星之列，「只要他在場內，就會為對方構成威脅。他的表現實在賞心悅目」。

當然，誠如巴塞主帥費歷克早前所言，耶馬仍只是一個18歲的年輕球星，過早將其吹捧為「美斯接班人」絕對是有害無益。費歷克昨在賽前記者會上就再次強調耶馬要成為球壇最強，除了天賦外還須付出更多，「外間常以『超級』、『天才』等等形容耶馬，坦白講我很不喜歡。他當然有成為世界第一的潛力，但要更上一層樓，他必先要更加努力。我指的不止是持球時，而是防守時」。

巴塞隆拿雖有耶馬趕及鬥PSG前夕傷癒，但陣中仍有兩名門將達史特根、祖安加西亞、翼鋒拉芬夏比洛尼及中場加維需養傷。不過作客的PSG陣容更為天殘地缺，其中新科金球獎得主奧士文尼迪比利因較早前代表法國隊出戰世界盃外圍賽期間大腿受傷，肯定無緣今戰上陣。此外，守將馬昆賀斯及年輕鋒將迪斯亞杜伊同樣避戰，而中場拍檔祖奧尼維斯、域天拿及鋒蠻基華拉斯基利亞也有傷在身，難怪主帥安歷基賽前忍不住大吐苦水道：「這本應是場大戰，結果雙方各有幾名主力要作壁上觀，無論對我還是對費歷克而言，都是非常令人遺憾的局面。」

