歐聯｜巴塞迎PSG演復仇戰　耶馬失金球獎磨刀　誓趁迪比利傷缺顯顏色 (20:12)

「要成功爬上山頂，必先要付諸實行。」這是拉明耶馬得悉自己失落本屆金球獎後，在個人IG帳號發出的爭勝宣言。這名年僅18歲的巴塞超新星，上周在西甲聯賽對皇家蘇斯達一仗剛傷癒復出，後備上陣僅1分鐘即以一記傳中助隊友羅拔利雲度夫斯基頂入奠勝球。同時也以行動證明他亟欲捲土重來，來季再爭逐金球獎的決心。皇蘇主教練沙治奧法蘭斯高賽後更毫不諱言指，耶馬已經可以躋身世界最強球星之列，「只要他在場內，就會為對方構成威脅。他的表現實在賞心悅目」。

當然，誠如巴塞主帥費歷克早前所言，耶馬仍只是一個18歲的年輕球星，過早將其吹捧為「美斯接班人」絕對是有害無益。費歷克昨在賽前記者會上就再次強調耶馬要成為球壇最強，除了天賦外還須付出更多，「外間常以『超級』、『天才』等等形容耶馬，坦白講我很不喜歡。他當然有成為世界第一的潛力，但要更上一層樓，他必先要更加努力。我指的不止是持球時，而是防守時」。

巴塞隆拿雖有耶馬趕及鬥PSG前夕傷癒，但陣中仍有兩名門將達史特根、祖安加西亞、翼鋒拉芬夏比洛尼及中場加維需養傷。不過作客的PSG陣容更為天殘地缺，其中新科金球獎得主奧士文尼迪比利因較早前代表法國隊出戰世界盃外圍賽期間大腿受傷，肯定無緣今戰上陣。此外，守將馬昆賀斯及年輕鋒將迪斯亞杜伊同樣避戰，而中場拍檔祖奧尼維斯、域天拿及鋒蠻基華拉斯基利亞也有傷在身，難怪主帥安歷基賽前忍不住大吐苦水道：「這本應是場大戰，結果雙方各有幾名主力要作壁上觀，無論對我還是對費歷克而言，都是非常令人遺憾的局面。」 其他焦點歐聯賽事方面，首輪皆失分而回的意甲雙雄祖雲達斯及拿玻里，將分別作客西甲的維拉利爾及主場迎戰葡超球隊士砵亭，惟拿玻里今夏新援奇雲迪布尼日前疑因在聯賽不敵AC米蘭一役不滿提早被換走，與主帥干地關係現裂痕。德甲代表多蒙特及利華古遜明晨則在主場分途面對西甲的畢爾包及荷甲的燕豪芬。

