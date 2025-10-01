明報新聞網
即時體育

田徑｜江俊淇香港公開賽主場膺百米女飛人　放眼全運認減肥較練習辛苦 (19:51)

2025香港田徑公開賽今早（1日）於灣仔運動場上演首日賽事，港將江俊淇榮譽女子百米飛人，男將陳一樂則僅負新加坡跑將在100米摘銀。江俊淇坦言是役主為調整節奏，將戰粵港澳全運會個人賽及接力賽的她，透露當下難題是減肥，「練習不是最辛苦，減肥辛苦得多」。

由中國香港田徑總會(田總)主辦的香港田徑公開賽首日上演諸多項目的爭奪，其中女子公開組100米賽事有港將江俊淇脫穎而出，她上午在初賽跑出11.95秒，以0.01秒之差僅次於隊友庾沛怡，以次名晉級決賽。江俊淇在下午決賽中一馬當先，以11.93秒成功封后，庾沛怡則跑出11.97秒，屈居亞軍。

江俊淇賽後對成績感到九成滿意，坦言主要藉助比賽調整節奏。她預計伙白凱文、陳佩琦、鄧焯文征戰粵港澳全運會4×100接力賽，同時兼戰個人賽，更透露當下首要任務是減肥、控制飲食，「練習不是最辛苦，我覺得減肥真的不行，辛苦得多。除了體重，還要看怎樣去調節，因為我的頭段起跑有問題，最近練很多10米的起跑」。她月底或赴日本出戰接力賽作全運前最後熱身，冀藉此提高競技狀態，目標是闖入全運會前4名。

至於男子公開組100米項目，港隊男將陳一樂在初賽以10.63秒排名第6，順利闖入決賽。他在下午決賽最終跑出10.58秒，摘得銀牌，冠軍則由來自新加坡的TATE TAN FUNG以10.50秒奪得。陳一樂賽後獲場邊的「跳高女神」楊文蔚贈送特製禮物和祝福，後者更讚其平日謙虛有禮，表示專程帶着許多禮物前來支持香港運動員。陳一樂受訪時表示，緊接的全運會將出戰100米個人賽及4×100米接力賽，他負責首棒，「目標是幫助接力隊跑入決賽，但其他省隊都好強勁，隨便一個省隊都能跑38秒」。

「長跑天后」姚潔貞今亦出戰3000米障礙賽，最終以11分21.84秒奪冠。她表示全運會將戰10000米障礙賽，更自認當下狀態一般，是役因天氣太熱，故以3000米中距離賽事代練以備戰全運。

欄王、欄后的賽果亦同日揭曉，張宏峰以13.84秒收穫男子110米欄冠軍寶座；劉梓恩則憑藉13.99秒的成績稱霸女子100米欄。女子公開組跳高賽事則有鍾慧欣以1.73米成績封后。餘下其他賽事將於本周六同於灣仔運動場舉行。

