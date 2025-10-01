歐聯｜拜仁作客大勝「新軍」帕福斯　卡尼梅開二度今季9戰入17球 (19:28)

拜仁今季氣勢如虹，聯賽5輪全勝並攻入22球，火力冠絕德甲，今仗僅15分鐘藉哈利卡尼先開紀錄，5分鐘後有左閘拉菲爾古里路建功，尼高拉斯積遜在31分鐘射入遠柱，取得由英超的車路士外借加盟以來首個入球，卡尼3分鐘後再梅開二度，個人今季球會入球累積至17球，助拜仁早早拉開至4：0。帕福斯雖臨完半場靠前英超兵米斯拿夫柯錫遠射追回一球，但拜仁換邊後68分鐘由米高奧利斯把握機會「執雞」再添一球，結果作客以5：1取勝。

另一方面，皇馬日前在西甲「馬德里打吡」作客以2：5不敵馬體里體育會，今遠赴哈薩克上半場亦僅靠麥巴比於25分鐘射入12碼領先，惟這名法國球星換邊後連入兩球「戴帽」，兩名後備上陣的卡馬雲加與巴謙戴亞斯亦各建一功，作客以5：0大勝卡拉特。

至於上屆歐聯亞軍國際米蘭、馬體會與法甲馬賽，分別在次仗主場迎戰捷克球隊布拉格斯拉維亞、德甲法蘭克福及荷甲阿積士，終依次以3：0、5：1及4：0大勝對手，齊齊報捷。值得一提的是，法國隊前鋒基沙文為馬體會攻入個人第200球，成為隊史首名累積200個入球的球員。

另外，意大利米蘭市議會經過持續達12小時連夜討論後，終以24票贊成、20票反對，通過將聖西路球場及周邊土地出售予AC米蘭與國際米蘭的決議，此舉意味這座擁有99年歷史的球場將可被拆卸，兩支米蘭代表亦可展開興建新球場的計劃。

