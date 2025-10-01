明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜利物浦作客不敵加拉塔沙雷　逾半年初嘗連敗　兩主力傷退恐無緣鬥「車」 (18:00)

暫居英超榜首的利物浦今晨（1日）歐聯次輪作客擁有「地獄」球場的土超勁旅加拉塔沙雷，終被對方射手域陀奧森漢初段射入12碼下以一球敗走，「紅軍」繼上輪聯賽不敵水晶宮後再吞敗仗，自今年3月以來首嘗連敗，比賽期間更有正選門將艾利臣比加與前鋒伊基迪基因傷退下火線，恐將缺陣下周日英超作客車路士的大戰。加拉塔沙雷賽後更在社交網嘲諷利物浦「你永遠不會獨行（You'll never walk alone），但有時你離開未必有分拿走」。

紅軍上輪聯賽作客被水晶宮完場前補時絕殺，以1：2落敗兼終止今季英超全勝走勢。今仗賽前下榻酒店已遭加軍球迷施放煙花騷擾的利物浦，中場蘇保斯拉爾開賽僅16分鐘禁區內犯規，令主隊獲得12碼，由前鋒奧森漢一射中鵠，早早落後0：1。

換邊後利物浦禍不單行，先於56分鐘有巴西國腳門將艾利臣因傷倒地，被迫退下火線，由後備門將馬馬達舒維利入替；法國國腳前鋒伊基迪基又於68分鐘傷退，球隊其後雖換入鋒將穆罕默德沙拿沙拿及阿歷山大伊沙克加強攻勢，末段亦一度獲判12碼，但球證經VAR審視後推翻判決，最終紅軍以1球飲恨，是球隊相隔9個月後再錄得各賽事兩連敗。

利物浦主帥史諾賽後坦言賽果令人失望，「我們踢波是為了贏球，而我們沒能做到」。談及門將艾利臣的傷情，史諾確認他將缺席下輪作客車路士的英超大戰，而同樣傷出的伊基迪基則需接受醫療人員進一步檢查。加拉塔沙雷主場力克利物浦後，賽後在社交網貼出一張比賽相片，並配上利物浦著名口號「你永遠不會獨行」，但語帶諷刺補上一句：「但有時你離開未必有分拿走。」

次輪另一場焦點戰，葡籍名帥摩連奴領軍葡超的賓菲加作客倒戈英超球隊車路士，今夏新加盟的李察里奧斯在18分鐘不慎擺烏龍下，終以0：1敗予有前鋒祖奧柏度完場前補時兩黃一紅被逐的「藍戰士」，吞下他上月底接掌球隊以來的首場敗仗。

62歲的摩帥雖經歷失利，但回歸史丹福橋球場百般滋味，他賽前與昔日部下兼現任電視評論員祖高爾重聚，更笑言：「我付錢給這傢伙，我可以付你多少錢？」比賽期間，球迷亦三度響起齊聲高呼摩連奴的名字，賽後他也與曾在車路士服務56年的老職員Brian Pullman重聚，親切問道：「我最喜歡的餅乾呢？」Brian Pullman隨即掀開茶巾，露出6塊奶油夾心餅乾，兩人笑着擁抱，場面溫馨。

其他報道：

游泳｜文薈喬亞洲賽女子100米蛙泳力壓中日選手奪金　港隊累積3金3銀7銅續居獎牌榜季席

相關字詞﹕歐聯 利物浦 加拉塔沙雷 車路士 賓菲加 史諾 域陀奧森漢 摩連奴 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞