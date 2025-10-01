歐聯｜利物浦作客不敵加拉塔沙雷　逾半年初嘗連敗　兩主力傷退恐無緣鬥「車」 (18:00)

紅軍上輪聯賽作客被水晶宮完場前補時絕殺，以1：2落敗兼終止今季英超全勝走勢。今仗賽前下榻酒店已遭加軍球迷施放煙花騷擾的利物浦，中場蘇保斯拉爾開賽僅16分鐘禁區內犯規，令主隊獲得12碼，由前鋒奧森漢一射中鵠，早早落後0：1。

換邊後利物浦禍不單行，先於56分鐘有巴西國腳門將艾利臣因傷倒地，被迫退下火線，由後備門將馬馬達舒維利入替；法國國腳前鋒伊基迪基又於68分鐘傷退，球隊其後雖換入鋒將穆罕默德沙拿沙拿及阿歷山大伊沙克加強攻勢，末段亦一度獲判12碼，但球證經VAR審視後推翻判決，最終紅軍以1球飲恨，是球隊相隔9個月後再錄得各賽事兩連敗。

利物浦主帥史諾賽後坦言賽果令人失望，「我們踢波是為了贏球，而我們沒能做到」。談及門將艾利臣的傷情，史諾確認他將缺席下輪作客車路士的英超大戰，而同樣傷出的伊基迪基則需接受醫療人員進一步檢查。加拉塔沙雷主場力克利物浦後，賽後在社交網貼出一張比賽相片，並配上利物浦著名口號「你永遠不會獨行」，但語帶諷刺補上一句：「但有時你離開未必有分拿走。」

次輪另一場焦點戰，葡籍名帥摩連奴領軍葡超的賓菲加作客倒戈英超球隊車路士，今夏新加盟的李察里奧斯在18分鐘不慎擺烏龍下，終以0：1敗予有前鋒祖奧柏度完場前補時兩黃一紅被逐的「藍戰士」，吞下他上月底接掌球隊以來的首場敗仗。

62歲的摩帥雖經歷失利，但回歸史丹福橋球場百般滋味，他賽前與昔日部下兼現任電視評論員祖高爾重聚，更笑言：「我付錢給這傢伙，我可以付你多少錢？」比賽期間，球迷亦三度響起齊聲高呼摩連奴的名字，賽後他也與曾在車路士服務56年的老職員Brian Pullman重聚，親切問道：「我最喜歡的餅乾呢？」Brian Pullman隨即掀開茶巾，露出6塊奶油夾心餅乾，兩人笑着擁抱，場面溫馨。

