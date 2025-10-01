明報新聞網
即時體育

亞冠盃2｜東方明晚旺角場迎南定　盧比度認球隊處境艱巨　冀借主場之利頑抗 (18:49)

港超代表東方明晚（2日）6時舉行的亞冠盃2 F組次輪，在旺角大球場迎戰越南球隊南定FC。東方主教練盧比度形容亞冠盃2賽場充滿新挑戰，儘管球隊處境相較上季更艱巨，主場出擊定必拚盡頑抗。

東方vs.南定FC  旺角大球場  晚上18：00開賽  HOY TV 76台直播

東方首仗在右閘賀爾下半場領紅，作客1：3不敵日職勁旅大阪飛腳。主帥盧比度此戰面對賀爾停賽，稱心裏已有替代人選但不便透露。另一名韓籍後衛具滋龍過去兩周先後因受傷和患病缺陣，上周六對港會的高級組銀牌8強後備入替復出，盧比度表示對方現已重拾健康狀態，此戰恢復候命。

東方連續兩屆出戰亞冠盃2，上季主場首仗就曾與廣島三箭力戰至2：3僅負。盧比度形容亞冠盃2對球會上下而言是良好的學習平台，並且充斥新挑戰，「每次面對不同球隊、不同風格、不同場地。例如上仗對手大阪飛腳，跟廣島三箭比較截然不同。這次遇上來自越南的對手，又是不一樣的足球、不同類型的球員」。他強調這仗即使擁有主場優勢，心態還是以做好防守為先，「要嘗試做到滴水不漏，讓對手難以穿透我們防線，讓對手爭取3分倍添難度」。

東方今夏有馬希偉、巴科爾等主力離隊，再次迎來大換血。盧比度承認今季是接掌東方4年以來「最艱難的時刻」，「初執教東方的時候也是困難的，現在遇上另一個『生存時刻』。球隊今季組軍比較遲齊腳，並沒有一個完整的季前訓練，但事實就是如此，我還是相信一班球員，會在場上拚盡」。出席記者會的球員梁冠聰則說，雖然人腳有所不同，但球隊精神不會因此而變，「東方就是東方，不能因為人腳不同而放棄、睇低自己，尤其是現在是代表香港。不論球隊任何狀况，作為隊內較有經驗一員，一定要昂首帶領球隊繼續向前」。

另邊廂，南定上季在亞冠盃2分組賽，分別作客2：0和主場3：0雙殺港超代表理文。這支連奪兩屆越南聯賽冠軍的球隊，今屆首戰派出多達10名外援下，主場3：1擊退泰國拉查布里；主帥武洪越對此稱，這是球隊需要兼顧國內聯賽、盃賽、亞冠盃2及東南亞球會錦標賽4條戰線下，在各賽事維持競爭力的決定，「隊中越南球員陣容深度有限，因此為各條戰線制定最佳方案，希望爭取最佳成績。這也是我們為何招攬多名外援，迎合各賽事不同的外援限制」。他認為面對東方是「大挑戰」，但強調全隊已準備就緒。至於同組另一仗，大阪飛腳明晚8時15分作客拉查布里。

亞冠盃2 東方 南定FC

