板球｜香港六人板球賽11月舉辦　新設嘉年華冀提升球迷體驗 (20:07)

由中國香港板球總會主辦的香港六人板球賽將於11月再度回歸天光道遊樂場舉行，今屆賽事續有東道主中國香港隊、世界排名第一的印度隊、「世二」澳洲隊、巴基斯坦隊及英國隊等共12支男子勁旅參賽，將在為期3天的比賽中，合演29場賽事。

中國香港板球總會主席Burji Shroff宣布，賽事連續第2年獲授予「M品牌」標誌。總會運營總監李華輝（Ravi Nagdev）受訪時指，今屆賽事首次與香港賽馬會合作，新設嘉年華活動以增強互動體驗。他強調，此舉不僅為推廣六人板球項目，更盼藉此提升板球知名度和親切感，為港隊帶來更多球迷，「港隊剛剛打了亞洲盃，我們有很大機會繼續打，未來還有世界盃和亞運會，更多人玩板球將為港隊帶來更多支持者，令我們繼續努力爭取更好的表現」。他表示，來自印度隊的世界頂尖球手Ravichandran Ashwin亦會參賽，「他擁有眾多追隨者，很多人都看他打球，希望藉此帶來更多關注度」。

香港女子板球隊前隊長陳嘉瑩（Karry）亦出席活動，她非常期待許多世界級選手來港競技，「我記得上一年比賽，整個觀眾席都在打氣」。她透露，女隊12月將赴不丹戰排名賽，為明年亞運會作準備，「我們希望可以入到亞洲區頭8名，那樣可以拿到亞運入場券，現在我們還差一名，排名第9，接下來要更加努力」。

賽事門票現已於Ticketflap發售，3天套票售價港幣680元。屆時活動不僅有比賽，亦會有音樂、美食、美酒等設施，周末更設有球迷公園，迎接全球球迷。

其他報道：

游泳｜文薈喬亞洲賽50蛙封后 港隊次日累積2金2銀5銅高踞獎牌榜季席

港足｜亞盃外啟德迎孟加拉門票周四開售 獲汽車品牌贊助辦電動車抽獎 影帝任達華讚葉鴻輝「鑽石鋼門」

歐聯｜摩連奴返成名地領賓菲加倒戈車路 「特別的一個」平常心迎車迷