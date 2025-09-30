明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

板球｜香港六人板球賽11月舉辦　新設嘉年華冀提升球迷體驗 (20:07)

香港六人板球賽將於11月7至9日舉行，賽會今午（30日）假港麗酒店舉行記者會。中國香港板球總會運營總監李華輝（Ravi Nagdev）表示，今屆賽事新設嘉年華，盼藉此增強球迷體驗及歸屬感，從而為港隊帶來更多支持者。

由中國香港板球總會主辦的香港六人板球賽將於11月再度回歸天光道遊樂場舉行，今屆賽事續有東道主中國香港隊、世界排名第一的印度隊、「世二」澳洲隊、巴基斯坦隊及英國隊等共12支男子勁旅參賽，將在為期3天的比賽中，合演29場賽事。

中國香港板球總會主席Burji Shroff宣布，賽事連續第2年獲授予「M品牌」標誌。總會運營總監李華輝（Ravi Nagdev）受訪時指，今屆賽事首次與香港賽馬會合作，新設嘉年華活動以增強互動體驗。他強調，此舉不僅為推廣六人板球項目，更盼藉此提升板球知名度和親切感，為港隊帶來更多球迷，「港隊剛剛打了亞洲盃，我們有很大機會繼續打，未來還有世界盃和亞運會，更多人玩板球將為港隊帶來更多支持者，令我們繼續努力爭取更好的表現」。他表示，來自印度隊的世界頂尖球手Ravichandran Ashwin亦會參賽，「他擁有眾多追隨者，很多人都看他打球，希望藉此帶來更多關注度」。

香港女子板球隊前隊長陳嘉瑩（Karry）亦出席活動，她非常期待許多世界級選手來港競技，「我記得上一年比賽，整個觀眾席都在打氣」。她透露，女隊12月將赴不丹戰排名賽，為明年亞運會作準備，「我們希望可以入到亞洲區頭8名，那樣可以拿到亞運入場券，現在我們還差一名，排名第9，接下來要更加努力」。

賽事門票現已於Ticketflap發售，3天套票售價港幣680元。屆時活動不僅有比賽，亦會有音樂、美食、美酒等設施，周末更設有球迷公園，迎接全球球迷。

其他報道：

游泳｜文薈喬亞洲賽50蛙封后 港隊次日累積2金2銀5銅高踞獎牌榜季席

港足｜亞盃外啟德迎孟加拉門票周四開售 獲汽車品牌贊助辦電動車抽獎 影帝任達華讚葉鴻輝「鑽石鋼門」

歐聯｜摩連奴返成名地領賓菲加倒戈車路　「特別的一個」平常心迎車迷

相關字詞﹕板球 香港六人板球賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞