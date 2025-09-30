明報新聞網
即時體育

港足｜亞盃外啟德迎孟加拉門票周四開售　獲汽車品牌贊助辦電動車抽獎　影帝任達華讚葉鴻輝「鑽石鋼門」 (17:09)

中國香港足球代表隊10月14日再次在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽第3圈，晚上8時迎戰孟加拉隊。足總今午（30日）公布門票周四（10月2日）早上在購票平台Ticketflap開售，並宣布與新贊助商智己汽車（IM MOTORS）推出「撐港隊大抽獎」活動。球迷在10月2至14日購票完成實名登記即自動參與抽獎，將送出價值26.9萬元的電動房車一部。

港足10月在亞洲盃外圍賽第3圈C組，先在10月9日晚上10時作客對孟加拉隊，兩軍10月14日晚上8時移師啟德主場館再交手。足總在今午記者會宣布智己展開策略合作，成為2025／26年度港足贊助商，提供逾100萬元提升港足資源，並期望透過品牌合作推動本地足球產業化及主場經濟發展。足總同場公布10月14日主場售票詳情，票價分為80元、150元及200元，並增設上層主隊球迷區，將在10月2日早上11時起在Ticketflap開售。

雙方合作頭炮是推出抽獎活動，在10月2至14日期間透過購票平台購買港隊對孟加拉主場門票（不包括作客球迷區）並完成實名登記，並於賽事當天晚上8時30分或之前成功掃瞄門票入場，即可自動參加抽獎。足總主席霍啟山將在中場休息期間將會抽出得獎者，送出IM 6 Standard電動房車一部。霍啟山稱抽獎是其次，「撐港隊」才是重中之重，「希望可以坐爆啟德，同時有更多球迷關注、支持港足，讓港足有更大動力在亞盃外爭取好成績」。

智己汽車是由上汽集團、張江高科和阿里巴巴集團在2020年創立的電動車品牌，今午記者會邀請擔任品牌代言人任達華出席。在明星足球隊司職門將的任達華看見出席球員葉鴻輝、孫銘謙及史提芬彭利拿，隨即與3人熱烈互動，更手持足總送贈的港足門將球衣索取簽名。他笑言自己在演藝界有「鋼門」稱號，盛讚葉鴻輝是「鑽石鋼門」，「有他在，港隊精神力量便無後顧之憂，放膽進攻」。年屆70的他透露自15歲睇波，認為葉鴻輝手法超越盧國華、何容興和仇志強，「宜家世代知道『輝哥』就得，繼續學習佢嘅精神，喺球場做定海神針」。

任達華同樣作為門將，又暢談自己的守龍門哲學，「敵不動我不動，敵一動我先動。出迎時像猩猩一樣攤大雙手，若對手不是太叻，便會自己射失。當門將責任重大，所以會先研究對手的射門習慣，以便在單對單或射12碼時撲救」。而葉鴻輝面對「影帝」的讚美時謙稱對方誇獎，「佢話佢睇我好多年，我睇得佢仲多年！」。

體育 港足 智己 葉鴻輝 任達華 啟德 亞洲盃外圍賽

