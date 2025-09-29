網球︱黃澤林上海大師賽外圍賽首圈下馬　拉度簡露落實參戰WTA香港公開賽 (20:20)

現時世界排名第153位的黃澤林上月於大滿貫的美國公開賽破天荒殺入32強寫港隊歷史。其後返港帶領中國香港代表隊在台維斯盃世界2組擊敗烏茲別克隊後，他先後轉戰內地的成都公開賽及中國公開賽，分別於正賽首圈及外圍賽首圈下馬。

這名港隊網壇一哥今轉戰屬ATP千分級的上海大師賽，於外圍賽男單首圈面對世界排名第187位的32歲澳洲籍球手古比拿，首盤雙方互破兩次發球局下，Coleman力戰至決勝局輸細分4：7；次盤古比拿再於第4局把握破發機會得手，黃澤林其後未能平反敗局下，再輸一盤3：6，力戰1小時44分鐘以直落兩盤飲恨。

至於將在下月27日展開的WTA香港網球公開賽，繼早前宣布有日籍前「世一」大坂直美參戰後，賽會今再公布5名星級球手加入戰陣，包括世界排名第23位的19歲加籍新星莫寶歌、國家隊的張帥、英籍雙星拉度簡露及寶達，以及俄籍好手卡蓮絲嘉雅。

