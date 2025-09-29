明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱黃澤林上海大師賽外圍賽首圈下馬　拉度簡露落實參戰WTA香港公開賽 (20:20)

21歲港隊一哥黃澤林（Coleman）今（29日）轉戰ATP上海網球大師賽，於外圍賽男單首圈以直落兩盤6：7（4：7）、3：6不敵澳洲籍球手古比拿，連續3項賽事首戰敗陣下出局。另外，將於下月底舉行的WTA香港網球公開賽，今落實加入加拿大籍新星莫寶歌、英籍名將拉度簡露及國家隊好手張帥等5名星級戰將。

現時世界排名第153位的黃澤林上月於大滿貫的美國公開賽破天荒殺入32強寫港隊歷史。其後返港帶領中國香港代表隊在台維斯盃世界2組擊敗烏茲別克隊後，他先後轉戰內地的成都公開賽及中國公開賽，分別於正賽首圈及外圍賽首圈下馬。

這名港隊網壇一哥今轉戰屬ATP千分級的上海大師賽，於外圍賽男單首圈面對世界排名第187位的32歲澳洲籍球手古比拿，首盤雙方互破兩次發球局下，Coleman力戰至決勝局輸細分4：7；次盤古比拿再於第4局把握破發機會得手，黃澤林其後未能平反敗局下，再輸一盤3：6，力戰1小時44分鐘以直落兩盤飲恨。

至於將在下月27日展開的WTA香港網球公開賽，繼早前宣布有日籍前「世一」大坂直美參戰後，賽會今再公布5名星級球手加入戰陣，包括世界排名第23位的19歲加籍新星莫寶歌、國家隊的張帥、英籍雙星拉度簡露及寶達，以及俄籍好手卡蓮絲嘉雅。

其他報道：

賽艇︱趙顯臻世界賽男子輕量級單人雙槳列第7 寫港隊最佳成績

英超︱阿仙奴驚險反勝紐卡素 取近4次作客聖占士首捷 阿迪達批VAR不當介入

籃球︱香港金牛落實出戰下屆CBA盃 首香港基地球隊獲邀參加CBA賽

游泳︱港隊長池亞洲賽首日奪1金3銅 林柏彤1500自封后 19年來首個亞洲冠軍港將

相關字詞﹕黃澤林 網球 上海網球大師賽 香港網球公開賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞