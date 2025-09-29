欖球︱本地欖球超聯周末開鑼　港隊教練Asplin冀啟德友賽日本助推廣 (22:27)

本地超級聯賽採用循環賽制，每隊於15個比賽周內與對手交手3次直至明年2月，戰績最好前4名晉級同年3月舉行的4強及季後總決賽，男子組參賽球隊包括香港足球會法盛Club隊、香港大學沙灣欖球會、法興華利欖球會、Milwaukee香港蘇格蘭人及九龍欖球會；女子組則有法興華利欖球會、香港足球會法盛Ice隊、Clement Shield／VetiVa雞糊鷹隊、Kroll三軍會猛虎女子會隊、九龍欖球會及銅鑼灣沙灣。首個賽日將上演兩場男子組比賽及3場女子組比賽，並將於下月中在京士柏運動場回歸傳統的「超級星期六」賽事。

為了迎接新賽季，欖總今舉行啟動發布會，讓各隊代表身穿新季球衣，講述球隊備戰情况。其中香港足球會法盛Club隊的新西蘭籍教練Logan Asplin同為港隊主教練，被問及港隊將於下月24日在啟德主場館友賽日本，他坦言這次對教練和球員來說皆是榮幸，「由於本港欖球社區仍然非常小，這是推廣15人制欖球的重要渠道，希望激勵更多年輕人渴望打欖球，同時培養欖球偶像，從中留下美好的回憶」。

Asplin再透露目前港隊陣中約有34名球員，未來仍計劃接觸部分外籍球員，以進一步提升陣容深度，「我們需要內部競爭，這將使我們變得更好，也希望在某些位置上提供更多選擇」。而來自愛爾蘭、已在香港定居13年的Pierce Mackinlay-West亦同時是港會及港隊15人欖球代表，他表示與日本的友賽是一次與高水平對手交鋒的寶貴機會，助球隊為了2027年世界盃累積實戰經驗。

此外，中國香港七人欖球代表隊成員潘慧欣今亦有現身活動，為雞糊鷹隊隊友溫芷攸打氣，潘雖未正式入選11月全運會的大軍名單，但她相信港隊教練將在完成亞洲七欖系列賽最後一站斯里蘭卡站後便公布最終名單。潘慧欣早前曾遭遇大腿後肌受傷，目前已完全康復，她說：「今天是我首次再隨隊一同練習，暫時表現都滿意，希望能讓教練看到我能發揮的地方。」

其他報道：

網球︱黃澤林上海大師賽外圍賽首圈下馬 拉度簡露落實參戰WTA香港公開賽

賽艇︱趙顯臻世界賽男子輕量級單人雙槳列第7 寫港隊最佳成績

英超︱阿仙奴驚險反勝紐卡素 取近4次作客聖占士首捷 阿迪達批VAR不當介入

籃球︱香港金牛落實出戰下屆CBA盃 首香港基地球隊獲邀參加CBA賽

游泳︱港隊長池亞洲賽首日奪1金3銅 林柏彤1500自封后 19年來首個亞洲冠軍港將