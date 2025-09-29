賽艇︱趙顯臻世界賽男子輕量級單人雙槳列第7　寫港隊最佳成績 (19:35)

中國香港代表隊今屆賽艇世界賽派出共12名運動員參與7個比賽項目，其中早前曾在世界盃分站賽事奪得兩面銀牌的趙顯臻，以7分0.39秒獲小組第4名晉級準決賽，31歲的他相隔兩日再出戰準決賽，可惜在A組僅划出7分43.10秒排第5名完賽，未能殺入爭獎牌的決賽A，但他轉戰決賽B後以7分7.33秒率先衝線，結果總成績排第7名，成為港隊歷來最佳成績。

趙顯臻賽後於個人社交平台分享對今屆賽果的感受，並表示：「這不是我們最滿意的成績。我們知道自己沒有發揮應有的潛力，但事實就是如此。」

其他港將方面，女將洪詠甄在輕量級單人雙槳決賽B划出7分50.21秒，總成績排第9名完賽；隊友白麗琪伙梁穎桉在女子輕量級雙人雙槳決賽以7分52.49秒排第4名。

